Svensker sprudler i Aalborg: - Jeg har det meget bedre her end i Tyskland

Lukas Nilsson stod for seks af målene, da Aalborg Håndbold torsdag aften besejrede Mors-Thy Håndbold med 30-25 og dermed hentede den anden sejr af ligeså mange mulige i herrernes håndboldliga.

På den måde bekræftede den svenske bagspiller indtrykket af, at han er kommet godt fra start efter sommerens ankomst til Aalborg.

- Det har været helt fantastisk at komme til Aalborg. Det er en meget professionel klub, som tager rigtig godt hånd om sine spillere, og så har jeg nogle rigtig gode holdkammerater. Aalborg er også en dejlig by, så jeg og min familie er meget tilfredse, siger Lukas Nilsson.

På banen er det også blevet til masser af spilletid i sæsonens første kampe, hvor Lukas Nilsson i store perioder har været en del af Aalborg Håndbolds foretrukne bagkæde.

- Jeg har fået spillet meget og oplever stor tillid fra Stefan (cheftræner Stefan Madsen, red.). Det er jeg selvfølgelig glad for, men jeg føler, at jeg har et niveau mere i mig, og når jeg rammer det, bliver det rigtig godt, siger Lukas Nilsson.

Lukas Nilsson har haft en omskiftende tilværelse i den tyske Bundesliga hos først THW Kiel og siden Rhein-Neckar Löwen. Foto: Henrik Bo

Den nu 26-årige bagspiller har i mange år været udråbt til en kommende verdensstjerne, men to ophold i tysk håndbold hos først THW Kiel og siden Rhein-Neckar-Löwen har ikke levet op til forventningerne.

- Som person er jeg sådan, at hvis jeg har det godt uden for banen, så præsterer jeg også godt på banen, og jeg nyder det meget i øjeblikket. Jeg har det meget bedre her end i Tyskland. Det er Skandinavien, og det passer bare meget bedre til mig, konstaterer Lukas Nilsson.

Selv om Aalborg Håndbold og Lukas Nilsson tog en sejr med hjem i bagagen, tog i hvert fald en af Mors-Thys spillere en stor oplevelse med sig hjem.

20-årige Malthe Bull har i sæsonens to første kampe fået masser af spilletid på højre fløj i Lasse Pedersens fravær, og mod Aalborg leverede den unge fløjspiller fem scoringer på seks forsøg.

- Det er fantastisk at få tilliden, og så gælder det jo om at gribe chancen. Det er på en lidt billig baggrund, fordi Lasse har været ude, men det er selvfølgelig megafedt at få noget spilletid. Det er jo det, man træner for, siger Malthe Bull.

Malthe Bull har grebet chancen i Lasse Pedersens fravær. Foto: Henrik Bo

Han sendte de fleste af sine scoringer ind bag Fabian Norsten, der var startet i Aalborg-målet, men i anden halvleg lykkedes det også at score på den indskiftede landsholdskeeper Niklas Landin.

- Jeg håbede på at få en afslutning på ham, og det er jo ret vildt at kunne sige, at man har scoret på ham. Det var ret fedt, må jeg sige, siger Malthe Bull, der dog også leverede sin enlige misser i en direkte duel med den danske verdensstjerne.

Næste opgave for Mors-Thy Håndbold er på mandag på udebane mod Skanderborg AGF, mens Aalborg Håndbold dagen inden tager imod Ribe-Esbjerg.

Mors-Thy-Aalborg Håndbold