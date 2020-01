Svensker stopper i EH Aalborg

HÅNDBOLD:EH Aalborg i kvindernes bedste håndboldrække må sige farvel til klubbens normale førstevalg i målet, når den igangværende sæson er forbi.

Denne sæson bliver således den sidste i klubben for svenske Emma Friberg, fortæller klubben i en meddelelse på Facebook.

- Jeg har været rigtig glad for min tid i EH Aalborg. EH Aalborg er stadig en ny klub, men alle omkring den arbejder helt vildt for at få klubben etableret og udvikle hele setuppet. Jeg er sikker på, at EH Aalborg en dag ses som en af de større klubber i Danmark. Tak til alle i og omkring klubben for to dejlige år, siger Emma Friberg, der kom til EH Aalborg i 2018 fra Ringkøbing.

Historien melder ikke noget om, hvor Emma Friberg fortsætter karrieren.