Sverige i armene på Danmark ved EM

HÅNDBOLD: Den ene semifinale ved EM i herrehåndbold bliver et skandinavisk brag mellem Sverige og Danmark.

Det står klart, efter at hjemmebanefavoritterne fra Kroatien ikke formåede at klare mindst uafgjort i sidste gruppekamp mod Frankrig. Franskmændene vandt 30-27.

Sverige havde forinden tabt med tre mål til Norge, men andenpladsen i puljen ville stadig blive Sveriges, hvis ikke Kroatien fik minimum ét point mod Frankrig, da svenskerne var bedre indbyrdes end Kroatien.

Kroaterne skabte en fantastisk stemning blandt hjemmepublikummet i første halvdel af første halvleg, hvor man var helt med på måltavlen.

Men flere kroatiske fejl og kyniske franskmænd sørgede for, at Frankrig begyndte at trække fra.

Det var tydeligt, at Frankrig, selv om semifinalepladsen var sikker for verdensmestrene, ville vinde for at få førstepladsen og dermed undgå Danmark i semifinalen.

Frustrationen begyndte at brede sig på tilskuerpladserne, og da Kentin Mahé i halvlegens sidste sekunder omsatte et straffekast til 19-13-føring, lignede det et kommende exit for værtsnationen.

I den kroatiske heksekedel gik der lidt gummiarm i den for de ellers så sejrsvante franskmænd i anden halvleg.

Omkring minutter før tid reducerede Kroatien til 25-26, og kampen var igen helt åben.

Der blev formentlig bidt mange svenske negle i kulissen, da bare uafgjort ville sende de blågule ud i EM-mørket.

Lidt overraskende valgte den franske landstræner at holde stjernen Nikola Karabatic på bænken i den afgørende fase, men franskmændene holdt stand.

Den stressende slutfase håndterede Frankrig bedst, og Kroatien er ude efter nederlag på 27-30.

Dermed er Sverige klar til at byde Danmark op til EM-semifinaledans i Zagreb på fredag.

