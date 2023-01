Svingende form frustrerer Aalborg Pirates-træner

AALBORG:Aalborg Pirates' trofaste hjemmepublikum har ikke fået meget for pengene i de seneste uger.

Tirsdag aften blev det til det tredje hjemmebanenederlag i træk for de forsvarende danske mestre og pokalvindere, da Odense Bulldogs vandt 5-3 i Sparekassen Danmark Isarena.

- Det er nyt for mig at tabe tre gange i træk på hjemmebane, men vi skal lære af det. Vi har fokus på nogle ting inden kampene, og måden, Odense scorede deres mål på, var ikke ny. Vi skal blive bedre til at holde os til vores aftaler, siger Garth Murray, der ikke har nogen naturlig forklaring på, hvorfor Aalborg Pirates i øjeblikket høster sine fleste point på fremmed is.

- Nej, for jeg elsker at spille på hjemmebane, og vi har en god gruppe af fans, som vi er kede af, at vi har skuffet, men vi har så mange gode spillere, at vi tror på, at vi med hårdt arbejde og den rette indstilling nok skal få rettet op på det.

- Hvis vi er i stand til at lære af det og rette op på det, er det også bedre at tabe nu end at gøre det senere på sæsonen, hvor det hele skal afgøres, konstaterer Garth Murray.

Med nederlaget til Odense forpassede Aalborg Pirates muligheden for at snuppe Metal Ligaens førsteplads, og det generelle billede er også, at piraterne i de seneste uger har haft svært ved at finde ind på en stabil kurs. De seneste fem kampe har givet tre nederlag og to sejre.

- Det er frustrerende, at vi ikke kan finde den stabilitet. Vores systemer er ret simple og på ingen måde raketvidenskab. Selvfølgelig ved de andre hold også, hvordan vi spiller, men det handler om at tage de rigtige beslutninger. I stedet for at spille simpelt gav vi Odense nogle gode omstillingsmuligheder, og det skal vi lære af, for den slags bliver også straffet i slutspillet, siger Garth Murray.

Næste opgave for Aalborg Pirates er på fredag på udebane mod Herlev.