TENNIS: Rafael Nadal var som ventet for stor en mundfuld for sydafrikaneren Kevin Anderson i søndagens finale i US Open.

Nadal tog sin anden grand slam-titel i denne sæson med en overbevisende sejr på 6-3, 6-3, 6-4.

I juni vandt verdensranglistens nummer et French Open, og med søndagens triumf er han nu oppe 16 grand slam-titler.

Det overgås kun af Roger Federer (19) og amerikanske Pete Sampras (17).

/ritzau/