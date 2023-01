Sygdom tæt på at spænde ben, men EH Aalborg fik dusinet fuldt

AALBORG:De tabte sæsonpremieren, men siden har EH Aalborg ikke gjort andet end at vinde i kvindernes 1. division i håndbold. Lørdag tog de den 12. sejr på stribe, da bundproppen Ejstrup-Hærvejen blev besejret 26-22.

Præstationen lugtede dog af alt andet end den håndboldliga, aalborgenserne har kurs mod med deres aktuelle førsteplads, men det var der en god grund til.

- Vi har været ramt af rigtig meget sygdom, og siden i tirsdags har syv spillere været nede at ligge med feber. Andrea (Jacobsen, klubbens topscorer, red.), ligger stadig syg derhjemme, fortæller playmaker Mette Brandt.

EH Aalborg - EJstrup-Hærvejen 26-23 Håndbold, 1. division, kvinder

Stillinger undervejs: 0-3, 5-9, (10-11), 17-14, 21-18, 23-22

Mål, EH Aalborg: Emma Aagaard 6, Marlene Dahlmann 4, Astrid Lynnerup 3, Mille Eisenhardt 3, Johanne Graugaard 2, Mette Brandt 2, Märta Hedenquist 2, Cecilie Termansen 2, Frida Høgaard 1, Sofie Lassen 1

Udvisninger: EH Aalborg 1, Ejstrup-Hærvejen 2

Sejren blev reelt først sikret tre minutter før tid. Her scorede Astrid Lynnerup til 24-22, keeper Johanne Graugaard fulgte op med en redning, hvorefter Emma Aagaard punkterede kampen til 25-22.

- Det blev en arbejdssejr, hvor nogle af de friske kræfter måtte trække et større læs end normalt, siger Mette Brandt, der selv fik sat to scoringer i nettet i sin fjerde optræden for EH Aalborg.

Playmakeren kom til holdet i december, efter at ligaklubben Randers HK var gået konkurs, så hun kæmper stadig med at finde sin plads i Aalborg.

Mette Brandt stoler på, at EH Aalborg får styr på økonomien. Sportsligt kører det i olie for 1. divisionsklubben. Foto: Lars Pauli

- Det er super svært at komme ind på et nyt hold, der allerede har været i gang i fire måneder. Det mærker jeg især i kampene, men der er ikke andet at gøre end at klø på til træning, forklarer Mette Brandt.

Sidst hun befandt sig i det nordjyske, spillede hun for Vendsyssel Håndbold, der også gik konkurs, så hun har været hårdt ramt på den konto.

- Jeg skal da gerne indrømme, at jeg er ved at være træt af, at de klubber, jeg spiller i, går konkurs.

For nylig kom det så frem, at EH Aalborg også kæmper med økonomien. Efter et underskud på 438.108 kroner i 2022 har klubben en negativ egenkapital og jagter nye sponsorkroner.

- Men så længe vi ikke har fået noget af vide af bestyrelsen, så stoler jeg på, at der er styr på tingene, og at de finder pengene, siger Mette Brandt.

I 1. division har EH Aalborg i hvert fald styr på det sportslige. De er to point foran Bjerringbro og fire foran Holstebro i tabellen.

