Sygdomsramt Würtz ude af Helsingør-kamp

FODBOLD: Det var meningen, at anfører Rasmus Würtz skulle have gjort comeback for AaB i søndagens hjemmekamp i ALKA Superligaen imod FC Helsingør, men efter en baglårsskade har holdt ham ude i længere tid, er det nu sygdom, der driller midtbanespilleren.

Han er blevet ramt af influenza og er derfor ikke med i truppen til kampen mod Helsingør.

I stedet regner han nu med at komme i spil, når AaB mandag møder Randers FC i Reserveholdsturneringen.

AaB skadesliste er dog blevet markant mindre henover pausen i Superligaen under de afgørende kvalifikationskampe til VM i Rusland. Således er det foruden Würtz kun målmanden Michael Lansing og angriberen Marco Ramkilde, der er ude af truppen.

Dermed er der comeback i truppen til Kasper Risgård, der er kommet sig over sin skade.