Sygdomsramte Mors-Thy tabte efter flot fight i Gudme

HÅNDBOLD:I efteråret havde Mors-Thy tre kampe mod GOG i træk. Dengang var spillerne ved at brække sig over synet af en gul trøje. Lørdag spillede man fjerde kamp i sæsonen mod ligaens tophold.

Denne gang i Gudme, hvor der var budt indenfor til stor fest. Hele 600 sponsorer havde eksempelvis fundet vej til hallen, hvor der inden kampen var afviklet et sponsorcykelløb, der skulle samle penge sammen.

Apropos cykelløb så var det GOG, der iklædte sig førertrøjen fra kampens indledning. Nok manglede GOG Mathias Gidsel, men som det er skik på de kanter, står næste talent bare klar til at tage over. Som Gidsel i sin tid tog over efter Kirkeløkke, er Emil Madsen ved at lukke hullet efter Gidsel.

Den unge GOG-back nettede ni gange i løbet af de 60 minutter. Vel at mærke ni mål i åbent spil. I det hele taget var der godt gang i kampens venstrehænder. Mads Hoxer scorede nemlig også ni mål fra sin position

Efter at have været efter på måltavlen i det meste af første halvleg, satte Mors-Thy trumf på mod slutningen af halvlegen, hvor man kort før sidebyttet var foran med 14-12.

GOG fik dog slået tilbage inden pausen med hurtige mål fra Emil Lærke, Emil Madsen og Oscar Bergendahl.

Faktisk endte Mors-Thys føring inden pausen med at blive den eneste periode i kampen, hvor udeholdet sådan for alvor var oven på. Anden halvleg blev nemlig kendetegnet af en gennemgående GOG-føring.

Med flere spillere ude med sygdom, blandt andet profilen Erik Toft, og en Sander Øverjordet på noget, der mindede om 50 procent oven på et lignende sygdomsforløb, var det svære betingelser for Niels Agesen og Mors-Thy.

- Set over 60 minutter, er jeg meget tilfreds med spillernes indsats. Vi var ikke for alvor tæt på at få point i slutningen, fordi GOG var rykket lidt fra os, men med de få ressourcer, vi havde til rådighed, er jeg stolt af spillerne. De gjorde det godt, siger Niels Agesen.

Mors-Thy-træneren kan nu gøre status over en periode i sæsonen, som har været meget udbytterig for Mors-Thy Håndbold. Siden EM-slutrunden har holdet i den grad fået slået fast, at man er en værdig slutspilsdeltager med meriterende sejre over blandt andet Bjerringbro/Silkeborg, Skjern og TTH Holstebro.

- Vi skal huske på, at vi godt kan stå her om tre uger, hvor vi ikke er kommet med i slutspillet, men derfor vil jeg stadig fastholde, at det har været en succes for os efter nytår. I efteråret kæmpede vi med at få noget stabilitet ind i spillet, men det føler jeg, at vi fandt i december, og det har vi sådan set bygget på siden, siger Niels Agesen.

Mors-Thy har lige nu 24 point med to kampe tilbage i grundspillet. Ribe-Esbjerg og Lemvig/Thyborøn på de efterfølgende pladser er henholdsvis to og fire point efter, men de har flere kampe at spille. Derfor har Niels Agesen lavet sit regnestykke klart i forhold til at sikre slutspilspladsen.

- Hvis vi rammer 27 point er vi helt sikkert med i slutspillet, men mindre kan også gøre det. Inden sæsonen havde jeg troet. at man skulle have 30 point for at komme med i slutspillet, men det er altså ikke tilfældet, siger Niels Agesen.

Næste store opgave efter landskampspausen bliver Final4 for Mors-Thy. Her skal man møde et andet formstærkt nordjysk hold i Aalborg Håndbold. Final4 afvikles i den sidste weekend i marts.