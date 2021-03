Symptomatisk for Vendsyssels sæson: Tabte afskedskampen med ét mål

HÅNDBOLD:Det var igen lige ved og næsten for Vendsyssel Håndbold, der onsdag aften sluttede tilværelsen i Håndboldligaen med et knebent nederlag på 29-28 ude mod Holstebro.

De nordjyske nedrykkere var flere gange bagud med fem mål undervejs i Holstebro, men de kæmpede sig tilbage og reducerede med et minut tilbage forskellen til ét enkelt mål.

Især Mette Brandt Nielsen brændte et brag af en kamp af og scorede hele 10 gange undervejs.

I den hektiske slutfase brændte hjemmeholdet med 11 sekunder tilbage på haluret, men Vendsyssel nåede ikke at få sendt et kvalificeret afslutning mod mål til slut, og så kunne vestjyderne juble.

I den sidste ende manglede Vendsyssel kun tre point for at undgå direkte nedrykning. Flere gange undervejs i sæsonen blev store føringer sat over styr, og tre gange tabte holdet med ét mål.

Nu står den i stedet på 1. division fra næste sæson - under ledelse af den nye træner Olivera Kecman.