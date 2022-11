Systemskifte gav fremgang for AaB, men cheftræner har ikke lagt sig fast

FODBOLD:Det var historien, der gentog sig, da AaB i søndags stillede op til superligakamp i Brøndby.

Nordjyderne var tilbage i det tremandsforsvar med wingbacker, som klubben har haft klart mest succes med i de forgående sæsoner.

I forrige sæson måtte Martí Cifuentes efter en dårlig start droppe ambitionerne om at implementere en 4-3-3-formation, og selv om først fyrede Lars Friis og siden afløseren Erik Hamrén har brugt den første del af denne sæson på også at spille med fire spillere i forsvaret, vendte AaB søndag altså tilbage til formationen med tre stoppere.

Resultatet var, at AaB bortset fra en rædderlig indledning på kampen leverede den vel bedste præstation under Erik Hamrén, selv om det i sidste øjeblik blev til et 2-3-nederlag.

- Vi var ikke glade for resultatet, men jeg fik nogle gode svar. Jeg synes dog ikke, at formationen var den bedste besked, jeg fik. Jeg er mest tilfreds med den attitude og indstilling, vi viste, da vi kom bagud 0-2. Vi gav ikke op, og når vi viser den attitude, er vi gode uanset formationen. Jeg er stadig meget skuffet over, at spillerne ikke blev belønnet med point, for jeg følte, at det var en kamp, vi var tæt på at vinde med de chancer, vi skabte, siger Erik Hamrén.

Han var dog tilfreds med det, formationsskiftet gjorde ved AaB-holdet.

- Der er jo lidt forskel på, om man spiller med wingbacker eller klassiske backer. Det var også, derfor vi spillede med Andreas (Poulsen, red.) og Kilian (Ludewig, red.). De har nogle andre egenskaber end Jakob (Ahlmann, red.) og Palle (Kristoffer Pallesen, red.).

- Det fungerede godt, men tidligere har det også fungeret godt i den anden formation. For mig er cifrene ikke det vigtigste. Det er vigtigere, hvordan vi optræder, men med tanke på de spillere, vi brugte, syntes vi, at formationen med tre i bagkæden passede bedre til os, siger Erik Hamrén.

Den mest åbenlyse vinder af formationsskiftet var Andreas Poulsen, der spillede en stærk kamp på venstre wingback, hvorfra han havde stor andel i, at AaB offensivt præsterede betydeligt bedre end i de foregående kampe under Erik Hamréns ledelse.

- Jeg kunne tage en masse løb og komme meget med frem, så det var fedt for mig, at der var blevet ændret lidt, og at vi havde et lidt andet udtryk. Personligt synes jeg helt klart, at det var min bedste kamp for AaB, og man kan nok også argumentere for, at rollen som wingback passer mig bedst.

- Jeg kan dog også godt lide at spille i en firekæde, men nu havde vi valgt at spille sådan mod Brøndby, og så gjorde jeg mit bedste for at udfylde min rolle, siger Andreas Poulsen.

Andreas Poulsen spillede sin bedste kamp i AaB-trøjen i søndags i Brøndby. Foto: Claus Søndberg

Selv om de seneste års historik fortæller, at AaB præsterer bedst i en formation med tre stoppere, er skiftet dog ikke et udtryk for, at Erik Hamrén har taget sine spillere med på råd.

- Jeg tog beslutningen efter samtaler med mine assistenter og med vores analytiker Lukas (Babalola, red.). Jeg har ikke spurgt spillerne, men jeg ved jo, at de stort set alle sammen har spillet i den her formation tidligere, siger Erik Hamrén.

Han afviser, at han nu har lagt sig fast på en formation.

- Er man et godt hold, skal man kunne skifte mellem formationerne. Det ser man jo også med det danske landshold, der lidt afhængigt af, hvem der er tilgængelige, og hvem modstanderen er, skifter mellem de forskellige formationer.

- Jeg kommer ikke til at sige, hvordan vi skal spille fremover. Det må modstanderne vente til kampdagen med at se. Oftest har jeg jo i min karriere spillet med fire i forsvaret, men jeg har også spillet med tre. Det er afhængigt af, hvilke spillere jeg har til rådighed, og hvem modstanderen er, siger Erik Hamrén.