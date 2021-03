Syv mål og udvisning: Topholdet Jammerbugt afviser københavnske forfølgere

FODBOLD:Lørdag tog Jammerbugt FC et vigtigt skridt i sit kandidatur til at rykke op i landets næstbedste række, da nordjyderne tog imod BK Frem på kunstgræsbanen på Sparekassen Vendsyssel Arena.

Cheftræner Bo Zincks tropper vandt nemlig 5-2 over københavnerne, der ligeledes kæmper med i topstriden i 2. division. Anfører Christian Rye eksekverede på to straffespark, mens Sead Gavranovic ligeledes stod bag to mål.

Jetsmark-mandskabet har nu fire point ned til Frem på andenpladsen. Derudover har nordjyderne en kamp til gode i programmet grundet sidste år nedlukning af flere nordjyske kommuner - blandt andet Jammerbugt Kommune.

Se alle billederne fra topopgøret nederst i artiklen.

Jammerbugt FC - BK Frem 5-2 Mål: 0-1 Lucas Balck (10. minut), 1-1 Christian Rye (straffespark, 21. minut), 2-1 Sead Gavranovic (37. minut), 3-1 Viktor Ahlmann (40. minut), 4-1 Sead Gavranovic (57. minut), 4-2 Andreas Smed (61. minut), 5-2 Christian Rye (straffespark, 66. minut) Udvisning: Emil Schou, Frem (66. minut) Jammerbugt, opstilling (4-4-2): Marcus Bundgaard - Glenn Rask, Søren V. Pedersen, Nikolaj Lyngø, Mads Larsen - Max Møller, Christian Rye, Issah Salou, Bardhec Bytyqi - Sead Gavranovic, Viktor Ahlmann VIS MERE

Det var hjemmeholdet, som lagde bedst ud. Men Frem formåede alligevel at score kampens første mål. Jammerbugt-forsvaret så langsomme ud, og Marcus Bundgaard blev fanget på den forkerte fod i målet, da Lucas Balck bragte københavnerne foran efter 10 minutter.

Det satte til gengæld gang i de blåblusede, som fik et større og større overtag, som pausen nærmede sig. Halvvejs inde i første halvleg trak Sead Gavranovic et straffespark, som anfører Christian Rye omsatte til en udligning.

Et kvarter senere bragte Gavranovic så hjemmeholdet foran, da han viste sin målfarlig efter en flad tværaflevering fra Mads Larsen på venstre back. Kort tid efter kunne Viktor Ahlmann kalde til endnu en fællesjubel, da han på en flot afslutning fra kanten af feltet gjorde det til 3-1.

Efter pausen udbyggede Gavranovic føringen igen. Han fangede bolden efter et hjørnespark og løftede den blødt ind i det modsatte hjørne.

Kort tid efter udlignede Frem så efter klumpspil inde omkring Jammerbugt-feltet.

Skulle det åbne for lidt spænding i topopgøret, døde den hurtigt ud. Efter en times spil blev Frem-spilleren Emil Schou nemlig udvist, da han fik sit andet gule kort for hånd på bolden.

Det kastede et straffespark af sig, som Christian Rye igen scorede på - til 5-2.