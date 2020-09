Syvende nederlag i otte kampe: Tung dag for AaB-kvinder

FODBOLD:Det var den første kamp i anden halvdel af landets bedste kvinderække, men nedturen fortsatte for AaB’s kvinder, der løb ind i en øretæve i Kolding.

- Jeg synes, den er tung i dag, fordi vi forærer dem nogle alt for nemme mål. Efter en god start giver vi dem et etsraffespark, og i anden halvleg er der for mange personlige fejl, siger træner Martin Dale Thompson.

AaB ligger sidst og har kun fået et enkelt point.

Kampfakta: Mål: 1-0 Louise Eriksen (39. minut/str.), 2-0 Mathilde Gaarn (43.minut), 3-0 Sofie Karsberg (52. minut), 4-0 Cille Bundgaard Holst (56. minut/selvmål), 5-0 Emma Skou Færge (89. minut) VIS MERE

- Jeg hæfter mig ved, at vi til sidst i kampen begynder at spille som vi gerne vil. Hurtigere spil og førstegangsafleveringer. Det er det, vi skal tage med, siger han.