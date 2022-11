Syvende sejr i træk til aalborgensisk tophold

EJSTRUPHOLM:Det blev en god tur hjem til Aalborg for EH Aalborg-spillerne, der for syvende gang i træk kunne afslutte en turneringskamp med en sejrssang. Det betyder, at man efter otte runder topper 1. division med 14 point.

Denne gang skulle man dog overvinde en mindre god første halvleg i udekampen mod Ejstrup/Hærvejen. Stillingen var 13-13 efter første halvleg, og det var bestemt ikke prangende, hvad EH Aalborg-spillerne havde leveret.

- Vi brændte alt for meget på deres velspillende keeper, og så havde vi for mange tekniske fejl. Det var ikke vores bedste halvleg, og vi kunne ligeså godt være gået til pausen bagud med fire mål. Heldigvis fik vi scoret nogle mål mod slutningen, der gjorde, at det stod 13-13, siger EH Aalborg-træner Peter Jagd.

Tendensen fra de første 30 minutter fortsatte ind i anden halvleg. Der blev fortsat brændt for meget, men så fandt EH Aalborg-spillerne pludselig melodien.

- Vi scorede en del mål i træk, og løb ganske enkelt fra dem, siger Peter Jagd, der kunne se sit hold gå fra at være nede med 15-17 til at være foran med 23-18 syv minutter senere.

- Det afgjorde reelt kampen. Det var vores egen skyld, at vi kom i problemer undervejs, men Ejstrup/Hærvejen skal også have ros for at spille en god kamp, siger Peter Jagd.

Næste runde byder på en vaskeægte topkamp, når EH Aalborg lørdag eftermiddag er vært for en kamp mod Bjerringbro. Rækkens nummer et mod to.

- Det er indlysende, at det bliver en vanskelig kamp. Bjerringbro kommer med en stærk offensiv med et par store profiler, og dem skal vi forsøge at lukke ned for, så vi kommer nok til at fokusere en del på vores forsvarsspil i den kommende uge, siger Peter Jagd.