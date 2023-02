Syvsoverproblem skal løses i en fart på Mors og i Thy

FREDERICIA:For et år siden klarede Mors-Thy sig akkurat med i slutspillet, hvilket er en flot bedrift med tanke på klubbens økonomiske forudsætninger.

Det bliver der ikke noget af i år. Lørdagens 36-25-nederlag i Fredericia udstillede en række ret konkrete problemstillinger, som Niels Agesen skal have fundet en løsning på.

- Vi har fået en uheldig og uholdbar tendens til at komme skidt i gang med kampene. Det her var tredje kamp i streg, hvor vi slet ikke var klar fra kampens start. Det holder ikke. I Fredericia var vi hurtigt langt efter, og vi kom aldrig for alvor tilbage i kampen, siger Niels Agesen.

- Det skal ændres i en fart. Vi kan ikke bare komme sovende ud til kampene, siger Niels Agesen.

Defensivt var det en udfordring for Mors-Thy, at Fredericia havde alt for let spil, og offensivt sløsede man alt for mange bolde væk. Ofte endte det med, at koste kontrascoringer i eget mål.

- Vi skal finde en måde, hvor vi ligesom kan være tilstede i den nuværende kamp. Vi skal ikke begynde at tænke længere frem end den kamp og den opgave vi står med på hånden. Det kan jeg godt føle, at vi ikke er gode nok til lige nu, siger Niels Agesen.

- Det er et klart mål frem mod nedrykningsspillet, for vi kan ikke gå og være bange for, hvad der sker, hvis vi kommer over til nedspillet med nul point. Jeg er som sådan ikke bekymret for resten af sæsonen, men vi skal blive bedre til at rette fokus mod den opgave, vi står midt i. Der er ingen grund til at tænke længere frem. Ellers ender det med, at vi glemmer at spille kampene, siger Niels Agesen.

Det kan sagtens ende med, at Mors-Thy slutter på grundspillets næstsidsteplads, der ikke giver point med over i nedrykningsspillet. I de fem resterende kampe skal Mors-Thy vinde tirsdagens hjemmekamp mod Lemvig-Thyborøn.

Derudover mangler man kampe mod Aalborg, Skjern, TTH og Bjerringbro/Silkeborg.