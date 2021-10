Ét mål på 39 skud: Aalborg-topscorer kræver hurtige forbedringer

ISHOCKEY:Døren til omklædningsrummet hos Aalborg Pirates var lukket længere end normalt, efter torsdagens 1-2-nederlag til Herlev Eagles i Gigantium Isarena.

Det tredje nederlag på stribe gjorde tydeligvis ondt på de ellers så sejrsvante Pirater, der for en uge siden toppede Metal Ligaen.

- Vi kunne måske godt have vundet kampen, men jeg er i tvivl, om vi havde fortjent det. Det var ikke helt godt nok, det vi leverede, og det er som om, at timingen og dermed også selvtilliden lidt er forsvundet, forklarer aalborgensernes topscorer, Tobias Ladehoff.

Nu er billeten til pokalturneringens Final4, der uddeles om syv runder, pludselig kommet i farezonen.

- Det er ikke nødvendigvis nu, vi skal peake som hold, men vi skal selvfølgelig med i Final4, og derfor er vi nødt til at komme i gang igen, for ellers kommer de andre flyvende bagfra, erkender Tobias Laderhoff.

Piraterne vandt skudstatistikken mod Herlev med 39-18, men det kneb med at få skabt de helt store åbne chancer.

Topscorer Tobias Ladehoff gik for anden kamp i træk fra isen uden at score. Trods 39 skud på mål ramte piraterne kun plet én gang. Foto: Lars Pauli

- Det et lidt vores lod i øjeblikket, at vi skal grave dybt for at lave mål. De kommer ikke bare af sig selv, så vi er nødt til at arbejde endnu hårdere, forklarer Ladehoff.

- Sket er sket, og det eneste, vi kan kontrollere nu, det er, hvad vi laver fremover. Vi har en hjemmekamp på lørdag (mod Rødovre Mighty Bulls, red.), og den skal vi rette fokus på nu og sørge for at vinde, siger topscorer Ladehoff.

Han bliver stående på 11 point efter seks mål og fem assists, men håber snart at ramme et gyldent spor igen.

- Jeg synes, at jeg med min sæsonstart har grebet chancen og gjort mig fortjent til et øget ansvar. Nu skal jeg sørge for at holde på og sørge for hurtigt at finde gnisten igen efter de her tre nederlag, fastslår Tobias Ladehoff.