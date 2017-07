Tålmodighed hos vraget Blåbjerg

FODBOLD: I foråret fik Jakob Blåbjerg fuld spilletid i 12 af AaB’s 13 kampe i Alka Superligaen, men fra starten af denne sæson har forsvarsspilleren mistet sin faste plads.

I sæsonens to første spillerunder har Blåbjerg således måttet se Jores Okore og Kasper Pedersen løbe med de to pladser i midterforsvaret.

- Situationen lige nu er, at de står foran mig, og det er sådan, det er. Jeg kan ikke gøre andet end at kæmpe videre, og så håber jeg selvfølgelig, at jeg får chancen. Jeg udfylder den rolle, jeg bliver tildelt af Morten (cheftræner Morten Wieghorst, red.), siger Jakob Blåbjerg.

Han erkender, at konkurrencen i midterforsvaret er blevet hårdere efter sommerens indkøb af Jores Okore, der er kommet til fra FC København.

- Konkurrencen er blevet skærpet, men det er sådan, det skal være i en klub som AaB. Hvis man ikke kan leve med det, skal man ikke være her.

- Men jeg er selvfølgelig klar til at tage kampen op, og det gør jeg hver dag på træningsbanen. Jeg vil ikke forsøge at snakke mig på holdet, for det er ikke min stil. Det er på træningsbanen, at jeg kan påvirke Mortens valg, og det forsøger jeg på, siger Jakob Blåbjerg.

Forsvarsspilleren får en ny chance for spilletid, når AaB søndag gæster FC Nordsjælland. Der er kampstart i Farum klokken 16.