Tårnhøj angriber fik mindeværdig AaB-debut

FODBOLD:En debutant havde en vigtig fod med i spillet, da Louka Prip bankede sidste søm i SønderjyskEs ligkiste med sin scoring til slutresultatet 3-1 i mandagens superligakamp.

Se masser af billeder fra kampen nederst i artiklen.

19-årige Anosike Ementa var blevet sendt på banen til sit livs første superligakamp få minutter tidligere, da han efter et par fine træk lige akkurat fik skubbet bolden videre, så Louka Prip kunne gøre arbejdet færdigt.

- Jeg kom til klubben for et halvt år siden, men har været ude med en skade i et godt stykke tid, så det var dejligt endelig at få debut, og at jeg også fik lavet en assist, lyder det fra AaB’s debutant.

Han frygtede dog et kort øjeblik, at han fik frataget sit oplæg, da dommer Peter Kjærsgaard løb ud til sin tv-skærm med en mistanke om, at Anosike Ementa havde begået et frispark, da han glidende fik skubbet bolden videre til Louka Prip. Frygten viste sig dog at være ubegrundet.

- Jeg tænkte godt nok lige et øjeblik, at det sker bare ikke, men heldigvis fik den lov at stå. Jeg synes heller ikke, at der var frispark. Jeg ramte ham måske en lille smule, men jeg trak benet til mig, så jeg synes, det var en fair duel, siger Anosike Ementa.

AaB-træner Martí Cifuentes glædede sig også på sin debutants vegne.

- Det var ikke nemt for ham at få de første minutter i Superligaen, efter at han kun har trænet med os i fire-fem uger. Jeg har tidligere sagt, at han er bedre i små rum, end folk tror, og det fik han vist ved målet. Det var godt for ham at få den assist, og det var godt for os at kunne bringe endnu en akademispiller ind. Han har meget at arbejde med, for han skal forbedre sig, men hans potentiale er stort, siger Martí Cifuentes.

Den spanske cheftræner glædede sig over sejren i Haderslev i en kamp, som AaB ellers begyndte skidt.

- De første 35 minutter var ikke gode. Vi havde bolden meget, men ikke i de positioner, vi gerne ville, og vi spillede heller ikke hurtigt nok. Hvis vi kun spiller på 99 procent, er det ligegyldigt, om vi møder et bund- eller et tophold.. Deres føring var fortjent, men det virkede også som et wakeup-call for os. I slutningen af første halvleg og i begyndelsen af anden halvleg var vi gode, men efter at vi fik målet til 2-1, afgav vi for meget kontrol.

- Det er naturligt, fordi modstanderne begynde at satse mere, men det er stadig noget, vi skal gøre bedre, siger Martí Cifuentes.

Hold dig opdateret om AaB – Tilmeld dig vores nyhedsbrev om AaB lige her