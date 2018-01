Tårnhøje tjekker venter: EM-herrer skal undgå faldgrube

HÅNDBOLD: Umiddelbart bør det ikke kunne gå galt for de danske håndboldherrer i kamp to ved EM mandag aften.

Modstanderen, Tjekkiet, var på forhånd vurderet som klar favorit til at slutte sidst i gruppen, og den spagfærdige indsats i den første kamp mod Spanien kunne ikke ændre den antagelse.

15-32 tabte tjekkerne, der ikke lignede et hold, der vil være i stand til at skabe problemer for hverken Danmark eller Ungarn.

Derfor bliver danskernes største udfordring formentlig at have tankerne det rigtige sted. At tage kampen seriøst og ikke gå et gear ned i forhold til premieresejren over ungarerne.

- Selvfølgelig er der en faldgrube. Kan vi ikke ramme samme spændingsniveau og koncentration, så er tjekkerne heller ikke dårligere, end at de kan skabe problemer, siger forsvarsspilleren Henrik Møllgaard.

Sammen med holdkammeraterne har han brugt en del af den lange ventetid inden træningen søndag aften på at se video af mandagens modstander.

En af konklusionerne er, at tjekkerne formentlig vil synes bedre om at møde det defensive danske forsvar end spaniernes bidske forsvarsstil.

- Jeg tror, at tjekkerne vil komme til flere muligheder mod os, som dækker mere fladt, hvilket måske passer deres store skytter bedre, siger Henrik Møllgaard.

Mens tjekkernes sportslige niveau ikke er skræmmende, og holdet leder efter en individualist som den pensionerede verdensstjerne Filip Jicha, imponerer spillernes fysik til gengæld.

Hele fem spillere i Tjekkiets EM-trup rager to meter eller mere i vejret.

- Flere af de tjekkiske spillere spiller i store europæiske ligaer, og det er nogle store drenge, så vi kommer til at slide i det.

- Der er desværre ikke længere hold, man bare kører over. Det er måske nemmere til en VM-slutrunde, hvor der stadig er et par badebilletter med. Til EM findes det bare ikke, siger Henrik Møllgaard.

Kampen mod Tjekkiet begynder 20.30 mandag aften./ritzau/