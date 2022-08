Tab af tvillinger udfordrer FC Thy

FODBOLD:Det er en tung arv, der skal løftes, når fodboldkvinderne fra FC Thy-Thisted Q søndag eftermiddag sparker gang i en ny sæson i Gjensidige Kvindeligaen med en udekamp mod FC Nordsjælland.

Thyboerne må nemlig klare sig uden tvillingerne Beate og Agnete Marcussen, der har benyttet sommerpausen til at skifte til de forsvarende mestre fra HB Køge.

- Der er altid nogle ubekendte faktorer, når en ny halvsæson begynder og man får set, hvordan transfermarkedet er forløbet. Vi har fået nogle spændende og talentfulde spillere ind i stedet for, men de tilhører nok ikke toppen af ligaen, som Beate og Agnete gør, siger FC Thy-Thisted Q-træner Peer Lisdorf.

Han har fået tilgang af Julie Jensen fra Odense Q samt Julie Haugaard, Pernille Pedersen og Emilie Billing, der alle er kommet til fra nedrykkede AaB. Dertil kommer, at aftalerne er blevet forlængede med profiler som målvogter Maja Bay Østergaard, topscorer Rikke Dybdahl og anfører Matilde Kjeldgaard.

- Jeg talte med Julie Jensen den anden dag, og hun fortalte, at hun var faldet rigtig godt til, men at hun heller ikke havde forventet andet, for det er det ry, som FC Thy har ude i de andre klubber. Man bliver taget rigtig godt imod her.

- Nu har vi en masse spillere, der er blevet studenter denne sommer, og som skal i gang med et sabbatår. Det giver os mulighed for at træne endnu mere og forbedre et allerede fedt træningsmiljø, siger Peer Lisdorf, der selv kom til Thy ved årsskiftet efter en årrække i topklubber som Brøndby og HB Køge.

I sin første halvsæson førte han sit hold til en femteplads i Gjensidige Kvindeligaen, mens det blev til et nederlag i pokalfinalen mod Fortuna Hjørring.

- Vores målsætning er at komme i top-seks og dermed slutspillet. Vi skal sigte så højt som muligt, men det er nok urealistisk at spille om medaljer og komme i pokalfinalen hvert år. Der er nogle af vores konkurrenter, der har en geografisk fordel, fordi de ligger i byer tættere på universiteter og den slags. Vi er gemt lidt væk herude i vores hjørne, og det gør, at vi ikke kan hente spillere på helt samme hylde som nogle af de andre klubber.

- Vores målsætning er dog som sagt at komme med i slutspillet, og hvis jeg ser tilbage på de sidste fire sæsoner, vil det kræve et sted mellem 8 og 16 point, så vi skal have omkring et point i gennemsnit, siger Peer Lisdorf.

FC Thy-Thisted Q's sæsonpremiere på udebane mod FC Nordsjælland sparkes i gang søndag klokken 15.