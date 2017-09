Tabt bold blev dyr for Aalborg Håndbold

KOLDING: En tabt bold fra bagspiller Tobias Ellebæk med 30 sekunder igen blev dyr i en rodet håndboldkamp mellem to ærkerivaler tirsdag aften.

KIF Kolding København vandt med 23-22 over Aalborg Håndbold, da bagspilleren smed bolden væk, da Aalborg ellers var i angreb og i overtal i sidste minut af kampen.

Og så kunne kampens store spiller Philip Stenmalm score sejrsmålet i sidste sekund.

Hele første halvleg var en meget tæt affære. Aalborg havde teten i kampens indledning, hvor man hele tiden lige holdt sig et mål foran takket være effektivitet i afslutningerne, mens man defensivt havde styr på alle andre end Philip Stenmalm, der lavede fire af sydjydernes første mål.

En udvisning til Tobias Ellebæk gav dog koldingenserne en fordel, og med nogle gode indspil til Cyril Viudes på stregen, lykkedes det for hjemmeholdet at komme foran med to scoringer ved stillingen 10-8.

Kolding-føringen kom også som følge af, at Marcus Cleverly havde fået godt fat i målet, mens Mikael Aggefors i den modsatte ende ikke fik hænderne på ret meget. Derfor blev erfarne Søren Pedersen sat ind mit i halvlegen, og han gjorde det fremragende - med undtagelse af et enkelt kikset udkast i kontrafasen.

Aalborg fik kæmpet sig tilbage, og en perfekt vendebold fra MArtin Larsen til Patrick Wiesmach gav en pausefæring på 13-12, da Magnus Landin brændte straffekast som haluret lød.

Begyndelsen af anden halvleg blev en særdeles rodet affære, som hjemmeholdet slap bedst ud af. Aalborg røg ind i en scoringpause på otte minutter med en bølge af tekniske fejl, og det benyttede Kolding til igen at komme foran med to mål. Aalborg fik dog udlignet igen til 18.18 på to hurtige scoringer af Tobias Ellebæk og Simon Hald.

Især er der grund til at fremhæve Tobias Ellebæk, der gjorde det fremragende i de perioder, han fik på banen - med undtagelse af den sidste fejl. Med et stærkt indspil fandt han blandt andet René Antonsen, der kunne udligne til 21-21 med fem minutter igen og samtidig trak en to minutters udvisning.

Aalborg tabte tog undertallet med 1-0, da Marcus Cleverly to gange pillede Patrick Wiesmach, men holdet kom alligevel tilbage igen, da Wiesmach fremtvang straffe og en ny udvisning.