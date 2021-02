Tabte gyser: Nu ligner det "game over" for Vendsyssel Håndbold

HÅNDBOLD:Teoretisk kan Vendsyssel Håndbold stadig nå at redde tilværelsen i Bambusa Kvindeligaen, men reelt forsvandt det sidste håb om overlevelse med onsdagens nederlag i Randers HK.

Med blot fire spillerunder tilbage - heraf tre opgør mod de absolutte tophold - har vendelboerne et gab på tre point til Skanderborg over stregen.

Se alle billederne fra kampen i Randers nederst på siden

Vendsyssel fik en elendig start på skæbnekampen, hvor de blot fandt netmaskerne én gang i løbet af kampens første kvarter, og derfor var de bagud 1-6.

- Spillerne var egentlig klar nok, men vi brændte nogle kæmpe chancer alene igennem og stressede i angrebet overfor deres offensive forsvar, forklarer cheftræner Thomas Kjær.

Randers gik til pause foran 11-6, og i starten af anden halvleg kom de også foran med 15-9. Men så startede et tappert comeback-forsøg fra de nordjyske gæster.

Pernille Brandenborg trøster her en stærkt spillende Vendsyssel-målmand, Elin Thorsteinsdottir. Foto: Torben Hansen

Elin Thorsteinsdottir i målet rullede for alvor gardinet ned og brillerede med en imponerende redningsprocent på 55 i kampen, og så begyndte Vendsyssel ellers at spise sig tilbage i opgøret.

- Vi spillede gode sidste 40 minutter, hvor vi stod stærkt i forsvaret og fik hjælp af Elins fantastiske målmandsspil. Desværre manglede vi lige den sidste skarphed - eller dygtighed om man vil, siger cheftræneren.

Med to minutter tilbage på haluret reducerede Ida-Louise Andersen til 20-19, og selvom Randers hurtigt scorede igen, fik Pernille Brandenborg igen reduceret - til 21-20 - med godt et minut tilbage. Tættere på kom Vendsyssel Håndbold dog ikke. I stedet fik Randers HK scoret til 22-20 i de sidste sekunder.

- Det ser meget svært ud i forhold til at undgå nedrykning, men vi bliver nødt til at give det sidste for den lille chance, vi trods alt stadig har. Vi kommer til at gå offensivt til værks i de sidste kampe, for vi vinder ikke - med mindre vi hiver nogle særlige taktiske tricks ud af ærmet, erkender cheftræner Thomas Kjær forud for de sidste fire spillerunder.

Kampfakta Randers HK - Vendsyssel Håndbold 22-20 Pausestilling: 11-6 Topscorer Randers: Kristin Thorleifsdottir 9 Mål for Vendsyssel: Sofie Hartung Sletskov 4, Henriette Hansen 4, Steinunn Handsdottir 3, Mette Brandt 3, Pernille Brandenborg 2, Ida-Louise Andersen 1, Cecilie Termansen 1, Ida Jespersen 1, Mette Bejder 1 Udvisninger: Randers 4, Vendsyssel 5 VIS MERE