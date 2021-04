Tænding på før SønderjyskE-kamp: AaB skiftede 37-årig ind, da spiller fik blodtud

FODBOLD:Et tocifret antal plusgrader, en skyhøj sol og et intensivt niveau blandt de 23 AaB-spillere på træningsanlægget på Hornevej. Martí Cifuentes var tilfreds med, hvad han så fra sine tropper denne langfredag.

- Jeg synes, at spillernes konditionsniveau er begyndt at se rigtig fint ud. Vi ved, at indsatsen mod Odense ikke var særlig god, navnlig ikke den første halvleg. Nu er vi klar til at møde den næste udfordring, og spillerne lagde et godt niveau på i dag, siger Cifuentes.

I den første del af træningen blev der spillet i små rum, hvor særligt presspillet var i fokus. Dernæst blev banen udvidet, og så kunne pres- og opbygningsspillet begynde.

- I dag øvede vi en stor del af, hvordan vores spil skal fungere mod SønderjyskE på mandag. Hvordan vi skal flytte os på banen og bygge spillet op, samt hvordan vi skal sætte presset ind. Dét var det primære fokus. Særligt hvordan vi skal presse på banens sidste tredjedel. Til morgendagens træning, vil vi fokusere på chanceskabelse, siger han.

37-årig indskiftet

Pludselig blev en jakke smidt på sidelinjen. 37-årige Rasmus Würtz trippede på græsset og kom ind som fungerende spilfordeler efter en episode, som du kan læse mere om senere.

Nordjyderne tog dermed et noget alternativt ‘våben’ i brug på den centrale midtbane, da sessionen nærmede sig sin afslutning.

- Jeg har opgivet den aktive fodboldkarriere, slog Rasmus Würtz fast efter træningen.

Men det skal han nu ikke være så sikker på, siger Martí Cifuentes i en spøgende vending.

- Ham vil jeg ikke afskrive. Han er stadig i god form, og hvis det behøves, kan han gøre et fantastisk stykke arbejde. Han er en god spiller, mener spanieren.

Blodtud

Assistenttræneren blev “skiftet ind”, fordi Magnus Christensen inden da var udgået efter en blodtud, som han havde pådraget sig i en duel med Martin Samuelsen, der også så hårdt medtaget ud. Men det gjorde han trods alt også før duellen. Nordmanden bærer nemlig rundt på en ansigtsmaske i øjeblikket.

Der skete en kortvarig forbrødning mellem de to, men Magnus Christensen måtte få minuter efter endegyldigt forlade grønsværen.

- Magnus kom i en uheldig situation, hvor han blev sparket i hovedet, da der var ti minutter tilbage. Han er okay, men pådrog sig et slag, forklarede Cifuentes med henvisning til episoden, der altså bragte Rasmus Würtz på banen.

Hvis Magnus Christensen har pådraget sig mere end et slag, kan han blive den næste i rækken af AaB-spillere, der i øjeblikket huserer på lazarettet. Blandt andet var Oscar Hiljemark ikke at øjne under langfredagens træningssession.

- Der bliver lavet nogle scanninger og tests i øjeblikket, men mere ved jeg egentlig ikke, fortæller AaB-træneren.

Undervejs blev spillere hevet ud til den fysiske træner, Ashley Tootle, for at praktisere fysiske øvelser. Der var blandt andet tale om Lucas Andersen, Klitten-brødrene og ‘Ally’ med det borgerlige navn Jakob Ahlmann.

Det har ikke just kørt på skinner for aalborgenserne i denne sæson, hvor særligt perioden efter juleferien blev en bekostelig en af slagsen.

2. påskedag venter SønderjyskE i den indledende kamp i nedrykningsslutspillet dette forår. Den spilles på Aalborg Portland Park med kick-off klokken 14.00.