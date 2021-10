Tæsk i topkamp: Thisted FC fik fæl mavelanding i 2. division

FODBOLD:Thisted FC's oprykningsdrømme i 2. division led lørdag et midlertidigt tilbageslag på Sjælland. Thyboerne mødte Hillerød i et vaskeægte topopgør, og den styrkeprøve gav en kindhest på hele 5-1.

- Vi må bare sige, at Hillerød var virkelig stærke i rigtig mange facetter af spillet, og samtidig manglede vi noget kvalitet i vores defensiv, erkender Thisted-træner Bo Thomsen.

Efter en jævnbyrdig start scorede Hillerød to hurtige kasser og var således i front 2-0 efter et kvarters spil. Siden fik nyerhvervelsen Antonio Bustamante dog reduceret for thyboerne, så alt stadig var åbent inden anden halvleg.

- Vi kom egentlig også godt ud til de sidste 45 minutter, men første gang Hillerød truede os, sparkede de bolden ind fra en position helt ude på kanten, hvor bolden ramte indersiden af bagerste stolpe og gik i mål til 3-1, siger Bo Thomsen.

Han reagerede ved at skifte tre mand, men nærmest inden de nye folk havde fundet deres fødder, scorede Hillerød til 4-1 efter et hjørnespark, og så var den potte ude.

Det var kun Thisteds andet nederlag i sæsonen, efter at holdet i anden spillerunde fik en snitter på 6-1 af AB.

- Vi har haft et par kampe, hvor modstanderen har løst os rigtig flot, så der er selvfølgelig noget der - rent defensivt - vi skal have kigget på. Jeg er dog også sikker på, at det bliver et helt andet Thisted-hold, der næste weekend tager imod FA2000 på hjemmebane, siger cheftræneren.

Thisted FC havde med en sejr over Hillerød lagt sig alene i spidsen af 2. division. Den rolle tager sjællænderne i stedet, mens thyboerne nu er tre point efter og falder ned på fjerdepladsen.