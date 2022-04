Tæt afgørelse i nordjysk etapeløb - aalborgenser på podiet

CYKLING:Den danske amatørelite i cykling - tilsat flere udenlandske ryttere - kørte i påsken Nordjylland tynd i etapeløbet "3 Dage i Nord".

Mandagens sidste etape blev kørt med start og mål omkring Aalborg, og efterfølgende kunne Frederik Irgens Jensen fra BHS-PL Beton Bornholm juble over den samlede sejr - for næsen af svenske Hugo Forssell, der sejrede søndag i Hanstholm.

Frederik Irgens Jensen kan dermed tilføje "3 Dage i Nord" til et cv, der i forvejen inkluderer et dansk landevejsmesterskab for U23-ryttere.

Bedste nordjyde på hjemmebanen blev 22-årige Sebastian Ryttersgaard. Aalborgenseren, der nu kører for BHS-PL Beton Bornholm, endte på en flot tredjeplads i det samlede klassement.

Oscar Munk-Olsen fra Team Sparekassen Danmark Aalborg blev med en sjetteplads bedste rytter fra en nordjysk hold i "3 Dage i Nord".