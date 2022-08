Tæt brag af en cupkamp - Mors-Thy klar til kvartfinale

HÅNDBOLD:En tæt kamp. Det er vist ikke for meget sagt, når man omtaler mandag aftens ottendedelsfinale i håndboldens pokalturnering for mænd - Santander Cup - mellem TTH Holstebro og Mors-Thy Håndbold i Holstebro.

Kampen endte dog med en tilsyneladende sikker nordjysk føring på 24-27 - men det holdt hårdt specielt midt i anden halvleg, hvor hjemmeholdet var foran i flere omgange.

- Vi kom - ligesom TTH i øvrigt - lidt til at lede efter spillet der midt i anden halvleg, hvor vi spillede lidt for tæt på deres forsvar. Men vi fik målt os selv under pres. Gråkjær Arena er et hårdt sted at spille, men spillerne fik trods alt vist, at selv under et pænt pres, så tog de den med stoisk ro fra de unge spillere og kørte sejren i hus, sagde cheftræner i Mors-Thy Håndbold Niels Agesen umiddelbart efter sejren.

Han havde stor ros til spillerne på holdet, hvor 10 nye mand har skullet spilles ind, og Niels Agesen bragte da også hele tre højre backs i spil under kampen, og både Nicolaj Spanggaard og Frederik Bjerre fik vist stor styrke som målskytter.

- På det her tidspunkt af sæsonen er jeg godt tilfreds med, at vi et kan vinde i Grøkjær Arena og to måden vi går det på. Jeg synes i det hele taget, vi fik fordelt ressourcerne, så de slog til kampen igennem. Det gik måske ikke helt så godt i første halvleg, da jeg begyndte at skifte ud, men vi skal have modet til at bruge alle spillerne, og så fik de spillere, der var startet inde, en pause og noget luft, så de kunne være med igen, da det skulle afgøres, lød det fra cheftræneren, der også har stor ros til keeper Rasmus Henriksen.

- Jeg ved ikke lige hans redningsprocent, men den var i den høje ende. Han stod virkelig godt, sagde cheftræneren, der nu kan glæde sig til at se sine spillere i en kvartfinale i pokalturneringen, som holdet for to sæsoner siden vandt med en sejr over Aalborg Håndbold.

Mors-Thy Håndbold kom godt fra start og havde efter godt 10 minutters spil bragt sig foran med 5-2 - trods en time out fra hjemmeholdets side allerede efter otte minutter skulle forsøge at bremse nordjyderne.

Specielt højrebacken Nicolaj Spanggaard var i strålende spilhumør og lavede tre af Mors-Thys syv første scoringer i startfasen.

Føringen på de tre mål svandt dog ind til to mod slutningen af første halvleg, og det fik Mors-Thy-træner Niels Agesen til at tage sin første time out efter 28 minutters spil, hvorefter han indkasserede en advarsel for brok kort efter, at spillet igen var sat i gang.

Den nordjyske timeout forhindrede ikke TTH Holstebro i at hente yderligere et mål ind, så scoren ved pausen lød på 11-12 i nordjysk favør.

Anden halvlegs start bød på bytte-bytte købmand, hvad scoringer angik.

Det fortsatte frem til 10 minutter ind i anden halvleg, hvor TTH Holstebros topscorer Nicolaj Marcussen fik udlignet til 16-16, hvorefter Allan Damgaard endda for første gang i kampen bragte hjemmeholdet i front.

Efter yderligere en et-målsføring valgte Mors-Thy-træner Niels Agesen igen en time out.

Men det var som om hjemmeholdet havde nemmere ved at score, mens det blev sværere for Mors-Thy - i hvert fald en overgang. En udvisning kort efter til Tim Sørensen blev ikke dyr, da Nicolaj Spanggaard igen dukkede op med et par flotte scoringer.

Igen byttede holdene mål, indtil Frederik Bjerre og Vicgtor Norlyk trådte i karakter med hver to scoringer, så Mors-Thy var foran med to med halvandet minut igen.

Det fik TTH Holstebro til at tage holdets sidste time out.

Det blev da også Frederik Bjerre, der med sin femte scoring 45 sekunder før tid definitivt sikrede den videre adgang i Santander Cup for Mors-Thy Håndbold - selv om topscorer Nicolaj Spanggaard ville have sidste hånd på en nordjysk scoring med sit mål til slutstillingen 24-27.