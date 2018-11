Tæt kamp: Pandrup-bokser tabte semifinale

Semifinalen blev endestationen for Pandrup-bokseren Frederik Lundgaard Jensen ved amatørernes EU-mesterskaber, der afholdes i spanske Valladolid.

Efter en tæt kamp tabte nordjyden med dommerstemmerne 3-2 til den lille italienske terrier Paolo di Lernia i letweltervægt.

Især i første omgang kom den bare 1.70 meter høje italiener ind tæt i duellerne og forhinderede Frederik Jensen i at udnytte højdefordelen - flere gange blev nordjyden fanget i ringhjørnet, hvor han blev ramt af nogle hårde højre hooks.

I anden omgang kom nordjyden bedre med i opgøret, men italieneren havde stadig en lille overhånd, inden Frederik Lundgaard Jensen i tredje omgang for alvor fik udnyttet sin bedre rækkevidde. Her traf han godt med jabbet og satte et par gode kombinationer, men det var ikke nok til sejren.

Med pladsen i semifinalen har han dog sikret sig en flot bronzemedalje i turneringen.