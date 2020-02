Tæt på udsolgt: Aalborg Pirates har revanche til gode mod Frederikshavn

ISHOCKEY:Aalborg Pirates har allerede vundet grundspillet i Metal Ligaen, men det har ikke kølnet interessen for fredagens lokalopgør mod Frederikshavn White Hawks.

- Alle vores billetter er væk, men det er stadig muligt for Frederikshavns fans at få billet, siger Pirates-direktør Thomas Bjuring før kampen i Bentax Isarena.

Frederikshavn White Hawks har stadig masser af spille for, da de fortsat kan blive alt fra nummer to til nummer seks i grundspillet. Samtidig kan de finde optimisme i, at de har vundet de seneste to opgør mod Aalborg Pirates.

I januar vandt høgene først 3-2 på hjemmebane efter straffeslag, hvorefter de tog til Aalborg og vandt 5-4 efter samme opskrift i pokalturneringens Final4.

Pucken droppes kl. 19.30 i Bentax Isarena.