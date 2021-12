Tætpakket efterårsprogram presser Aalborg-spillerne - særligt én ting er en udfordring

HÅNDBOLD:Siden den 25. august har Aalborg Håndbold med lørdagens ligakamp mod Fredericia spillet 30 gældende kampe. Det er i snit to kampe om ugen. Dertil skal man så lægge landskampspause, hvor Aalborgs bedste spillere også har været i aktion, og en mængde rejsedage i forbindelse med Champions League-kampe og en tur til Saudi Arabien for at spille om verdensmesterskabet for klubhold. Måske derfor var det heller ikke et Aalborg Håndbold-mandskab i højeste gear, som publikum i Sparekassen Danmark Arena fik at se i de første 30 minutter mod Fredericia.

- I første halvleg blev vi desværre overmatchet på energi og engagement, og det ærgrer mig. Jeg er med på, at der ikke er nogen, som ikke har forberedt sig maksimalt til kampen, men det her syv mod seks-spil kræver bare, at vi skal arbejde endnu hårdere end normalt, og det formåede vi ikke i første halvleg, siger Stefan Madsen.

Felix Claar løb rundt inde på banen og havde nogenlunde samme fornemmelse, som sin træner havde ude på sidelinjen.

- Det virkede som om, Fredericia bare kom til frie skud i hvert angreb. Vi kæmpede med, at vi gik ned i deres tempo. Det gik for langsomt. I pausen talte vi om, at der måtte ske noget. Vi måtte gøre noget, for intensiteten var ikke med i første halvleg, siger Claar, der selv lukkede kampen med en scoring til 32-30 kort før tid.

Når det kommer til det punkt, at Aalborg ikke er helt oppe i gear, så er det måske det hårde kampprogram, der spiller holdet et puds.

- Jeg kunne godt mærke i fredagens træning, at vi har været i gang. Lad os sige det sådan. Vi har været lidt ramt af, at vi har haft nogle folk væk på skift. Det har gjort, at nogle har trukket et større læs, end de måske havde regnet med. Det er bare sådan nogle gange. Det er en balancegang mellem at fastholde en god rytme uden at slide folk ned, forklarer Stefan Madsen, der dog understreger, at Aalborg Håndbold nok skal have kræfter til at klare de resterende fem ligakampe índen EM-slutrunden giver en lang kamppause i januar.

- Vi har fem kampe mere inden nytårspausen. Vi må restituere i morgen, og så må vi forberede os på næste opgave, men jeg er sikker på, at vi nok skal have kræfter til det, siger Stefan Madsen.

En af de spillere, der er blevet trukket store veksler på i efteråret er Felix Claar.

- Man er lidt træt i kroppen. Vi træner dog ikke så hårdt og ikke så meget. Det er kampene, hvor vi kan gå 100 procent, men det er også kampene, der er en mental udfordring, siger Felix Claar.

- Det hårdeste er nok i virkeligheden at være lige skarp rent mentalt til hver kamp. Kroppen fungerer egentlig fint, når man kommer i gang, men det er hårdt for hovedet at skulle være lige fokuseret, hver gang du går på banen, siger Felix Claar.

Øresundsbroen skal nærmest styrte i grus eller andre mærkelige ting skal ske, hvis ikke Felix Claar er en del af det svenske landshold, der skal spille EM til januar. Derfor kan han se frem til endnu flere kampen, men det tager han med et smil, selvom det så bliver asken og til ilden for den svenske Aalborg-profil.

- Jeg håber da, at jeg bliver udtaget, så der venter flere kampe. Men det her program er tæt. Hvis jeg skal med til EM, så har vi den sidste kamp med Aalborg den 30. december i GOG, og så skal jeg møde ind til landsholdssamling den 2. januar, så det er et hårdt program, siger Felix Claar, der dog indtil videre ikke har vist tegn på træthed i denne sæson.