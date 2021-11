Tak for kampen, Aalborg Freja - så stort bliver overskuddet på Brøndby-braget

FODBOLD:Aalborg Freja er ved at have gjort boet op efter serieklubbens største fodboldkamp nogensinde.

Pokalopgøret mod Brøndbys danske mestre på Aalborg Portland Park 29. oktober blev overværet af imponerende 4248 tilskuere, og det får kasseapparatet til at klinge højt.

- 750 af vores egne medlemmer kom gratis ind, men resten har betalt entré, og salget i boderne på stadion gik også rigtig godt. Så vi nærmer os nok 300.000 kroner i indtægter på kampen alene, siger Freja-formand Jan Michael Daucke.

Endnu mangler Aalborg Freja dog at få en regning fra Aalborg Kommune for leje af stadion, og der skal også trækkes nogle administrative udgifter fra. Men der hersker ingen tvivl om, at Brøndby-kampen, der i øvrigt blev tabt 0-3, giver et solidt overskud.

- Derudover fik vi jo også 100.000 kroner for at være den serieklub, der nåede længst i pokalturneringen, så det her er en stor succeshistorie for Aalborg Freja, siger Jan Michael Daucke.

Corona-hul i kassen

Serie 1-klubben er dog ikke klar til at tage de store spenderbukser på som en konsekvens af den økonomiske indsprøjtning. Den var nemlig mere end tiltrængt oven på et par hårde corona-år.

- Vi har jo måttet aflyse Aalborg City Cuppen (international ungdomsturnering, red.) to år i træk. Den plejer at give klubkassen et pænt boost, og vores regnskab for 2020 endte med et underskud på 350.000 kroner. Så der er desværre nogle huller, der skal fyldes ud oven på nogle magre år, siger formanden.

Selvom Aalborg Freja altså ikke skal ud og rutte en masse penge væk, lover Jan Michael Daucke dog, at klubbens førstehold nok skal få den sportslige succes at mærke.

- Vi skal klart have fundet en måde at hylde vores spillere på for deres store andel, og vi skal også have markeret, at vores kvindehold i sidste sæson var det seriehold, der nåede længst i Kvindepokalen, påpeger han.

Aalborg Frejas nuværende klubhus er bygget i 2005, og klubben fik en moderne kunststofbane i 2012, mens nyeste skud på sammen, Freja-Hallen, blev indviet i 2018.

- Så på den måde har vi heller ikke de helt store investeringer, der ligger og venter, siger Jan Michael Daucke.