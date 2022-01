Talent får kontrakt i Mors-Thy

HÅNDBOLD:Jonas Lisby Hermannsen skulle have været en del af Mors-Thy Håndbolds talenttrup i denne sæson, men grundet skader blev han hurtigt flyttet til ligatruppen, og nu er den 20-årige bagspiller blevet udstyret med en et-årig aftale og bliver dermed en fast del af Mors-Thy Håndbolds ligatrup fra juli 2022.

- Jeg er glad for at være i Mors-Thy Håndbold. Her er et godt træningsmiljø, som jeg efterhånden har været en del af i nogle år, og i år har jeg fået lov til at snuse til ligahåndbold via en masse træninger og kampe. Det har været fedt, og jeg er tilpas med både miljøet, trænere og de andre spillere. Jeg tror, at det kan være med til at udvikle mig fremover, og derfor har jeg valgt at tage et år mere i Mors-Thy Håndbold, forklarer Jonas Hermannsen i en pressemeddelelse.

Med kontrakten til Hermannsen har Mors-Thy Håndbolds cheftræner, Niels Agesen, nu sidste mand i truppen på plads.

- Jonas Hermannsen har stille og roligt tilkæmpet sig større rolle, og jeg har stor respekt for hans vestjyske facon - ydmyg, ærgerrig og 100 procent hver gang. Det er en fornøjelse at have en som Jonas i truppen. Vi har primært brugt ham defensivt, men han er også en dygtig playmaker med god spilforståelse, som kan sætte spillet op gøre tingene færdige. Det er det helt rigtige med en et-årig aftale for både Jonas og Mors-Thy Håndbold, så kan vi sammen vurdere, om han skal have en fast rolle her, eller om han skal ud og prøve noget andet efter næste sæson, siger Niels Agesen.