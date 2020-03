Talentchefen både sælger og dræber drømmen: Det her er det værste ved jobbet

FODBOLD:For mange drenge er den store drøm at blive professionel fodboldspiller, men det er som bekendt de færreste, der rent faktisk når målet og gør legen med bolden til en karriere.

For de fleste håbefulde nordjyske drenge, er AaB's talentsystem den nærmeste vej til at udleve drømmen. Her er det Anders Damgaard, der sidder på posten som talentchef. Han skal i første omgang være med til at udvælge de drenge, der kommer ind i eliteforløbet fra U13 og overbevise dem om, at AaB er det rette valg.

Tårer i øjnene

Det er samtidig også talentchefen, der er med til at udpege de få spillere, der får en seniorkontrakt og kommer ind i superligatruppen og dermed slukker han også drømmen for alle de talenter, som bliver valgt fra.

- Noget af det værste som talentchef, er den der samtale man skal have omkring U19, hvor man er på vej ind i Superligaligaen. Her skal jeg dræbe den drøm, som jeg jo var med til at bygge op tidligere. Det er noget af det allerværste, og jeg kan se, at de unge mennesker sidder med tårer i øjnene, og det er fair nok, for alt det de har kæmpet for i så lang tid, det dræber jeg. Det er ikke kun mig der har truffet beslutningen, men jeg er bødlen i sidste ende. Det er også en del af jobbet, selv om det gør ondt, siger Anders Damgaard i den seneste udgave af fodboldpodcasten Ripodsten.

Her bliver der blandt andet sat fokus på, hvad talentchefens rolle er i en fodboldklub, hvilke krav der er til klubberne fra DBU og hvilke overvejelser, der ligger bag udviklingen af nordjyske spillere helt fra den lokale klub til Superligaen.

Hobro er på vej

Anders Damgaard har i podcasten selskab af Hobro IK's talentchef Lars Justesen, som har siddet på posten siden 1.januar 2018. Han arbejder hårdt på at lave et set-up, der i løbet af de kommende år kan medføre, at en langt større del af førsteholdsspillerne i Hobro kommer fra klubbens egen ungdomsafdeling.

- Vi har lavet en målsætning der hedder, at i år 2025 skal 25 procent af spillerne i vores førsteholdstrup være "homegrown", fortæller Lars Justesen i Ripodsten.

Du kan finde Ripodsten på nordjyske.dk/lyt og de steder, hvor du ellers henter dine podcasts.