Talenterne får travlt i januar: Tre AaB‘ere udtaget til U21-landsholdet

FODBOLD: Det venter en særlig travl og varm start på det nye år for tre af AaB‘s unge talenter. 21. januar rejser Superliga-truppen afsted på den årlige træningslejr, som denne gang er i Tyrkiet. Først skal Oliver Abildgaard, Magnus Christensen og Rasmus Thellufsen dog lige overstå en række opgaver i rødt og hvidt.

Fredag blev AaB-spillerne nemlig udtaget til U21-landsholdets træningslejr i Mexico fra 11. til 20. januar, hvor landstræner Niels Frederiksens udvalgte skal spille to testkampe.

Oliver Abildgaard har leveret en stærk sæson i det nordjyske og var også en fast bestanddel på midtbanen, da U21-landsholdet i efteråret vandt sin EM-kvalifikationspulje og bookede billet til slutrunden i Italien og San Marino næste år.

Også Magnus Christensen viste sig frem i kvalifikationen og scorede blandt andet i 3-0 sejren over Færøerne, der endegyldigt sikrede EM-pladsen.

Til gengæld er det over et år siden, at Rasmus Thellufsen var udtaget til sin seneste og hidtil eneste U21-landskamp. Det var tilbage i september måned 2017, da han på hjemmebane i Aalborg var med til at vinde 6-0 over Litauen.

På U19- og U16-landsholdet er AaB også repræsenteret. På U19 er Anders Bærtelsen, Lukas Klitten, Mathias Ross, Oliver Klitten, Mikkel Kaufmann og Jeppe Pedersen med, når holdet i januar rejser til Cypern. På U16 er Christoffer Ravn Jensen udtaget til træningslejren, som også er på Cypern.