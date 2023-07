Talentfuld keeper fik drømmestart: Det var det, jeg drømte om

FREDERICIA:For to år siden tabte Hobro 0-2 i sæsonpremieren ude mod FC Fredericia. Søndag vandt man sæsonpremieren samme sted med tilsvarende cifre. Det er et godt vidnesbyrd om, at Hobro går bedre tider i møde. Ikke mindst fordi klubben nu råder over en stribe store talenter, der tager stormskridt. Blandt andet en dygtig keeper.

Jonathan Fischer fik en noget nær perfekt indledning på sæsonen. Tre point, et clean sheet og ikke mindst et par vigtige redninger var udbyttet fra den talentfulde keeper.

- Det kunne ikke være skrevet meget bedre. Det vil jeg da gerne indrømme. Da jeg lå og drømte i nat, var det noget i den her retning, som jeg drømte om. Vi spiller den type fodbold, vi gerne vil, og da vi kommer foran er vi også gode defensivt, siger Jonathan Fischer.

Han skal løfte arven efter Adrian Kappenberger i målet, og bedømt ud fra sæsonpremieren, så er den tidligere AB-keeper en værdig arvtager.

- Jeg ved godt, at der er noget at leve op til, når jeg overtager nummer 1. Det har både Jesper Rask og Kappenberger båret flot, så det skal jeg forsøge at leve op til, siger Jonathan Fischer. der fik en flot indledning på den nye tilværelse som førstekeeper.

Blandt andet havde han en vigtig redning ved stillingen 0-0. Her fik Fischer lappen på en afslutning fra en fri Simon Bækgård. Det betød, at bolden ramte stolpen i stedet for at stryge i mål. Altså det, der umiskendeligt minder om en pointgivende redning.

- Det er dejligt. Det kan jeg ikke fornægte. Det var dejligt at få et clean sheet, men mest af alt var det dejligt at få de tre point. Jeg jublede også efter den redning, for den var dejlig nok at få med. Det gjorde også, at nerverne forsvandt, siger Jonathan Fischer.

Den 21-årige keeper har over 70 divisionskampe på CV'et fra sin tid i AB, så det var ikke de helt store sommerfugle, der fløj rundt i maven på Hobro-keeperen inden kampen.

- Niveauet er anderledes. Jeg kan godt mærke, at jeg selv skal være hurtigere, end da jeg spillede 2. division. Både modstandere og medspillere er hurtigere, så det er bare vigtigt, at jeg hele tiden er skarp, siger Jonathan Fischer.

Elsker stilen

Noget der er mere nyt for Hobro, end for Jonathan Fischer er ambitionen om at spille med større risiko og bygge spillet op nede fra keeper af. Her har han en nøglerolle, men det passer ham glimrende.

- Det er fedt, at vi spiller på den måde. Jeg ved, at det også var en af grundene til, at Hobro hentede mig i AB. Det har hele tiden været en del af planen. Det er inspirerende at spille på den måde. I den her kamp fik vi lavet et mål efter et godt opspil, så det skal vi bare dyrke endnu mere. Vi ved godt, der kommer fejl, men det er bare fedt, vi allerede gør det så godt i den del af spillet, siger Jonathan Fischer, der roser holdkammeraterne for at være gode i den nye form for Hobro-fodbold.

- Vi har en Freundlich inde på 6'eren, der ligger og kører rundt med dem, og generelt er vi dejligt rolige i vores boldomgang. Selvfølgelig får jeg en rolle som målmand, fordi jeg hele tiden ligger som den ekstra spiller, der skaber overtal. Det er en rolle, som jeg har været vant til fra AB.

Efter et år i Jylland har Jonathan Fischer også fundet sig godt til rette udenfor banen. København er blevet skiftet ud med Aalborg, og det passer den talentfulde keeper perfekt.

- Mathias Kristensen sagde det meget præcist i sin debuttale. Det er en fantastisk gruppe, man bliver en del af her i Hobro, så det har gjort det nemt for mig, og udenfor banen har jeg og min kæreste det godt i Aalborg.

Nu står han overfor en sæson, hvor det er ham, der er ankermand på Hobro-holdet, og de nye takter og mange unge spillere gør, at Hobro bliver mere spændende at følge end i mange af de foregående sæsoner, hvor det til tider har virket mere som et hold under afvikling og ikke et hold som nu, der er inde i en rivende udvikling.

- Hvis alt kører, så kan vi gå efter top seks, men vi ved også, der kommer til at være op- og nedture. Vi har et meget ungt hold, så der kommer også til at være udfald. Men vi vil gerne tættere på top seks i denne sæson, siger Jonathan Fischer.