Talentfuld thybo vil have hår på brystet i Hobro

FODBOLD:Da Victor Bak Jensen mødte op til første træning i Hobro, fik klubben besøg af en ung mand, som langt fra er ubekendt med det nordjyske. Den 18-årige stopper er nemlig fra Thy, selvom han har tilbragt en årrække i FC Midtjyllands ungdomsakademi.

Lejesvenden fra FC Midtjylland, som i første omgang skal være i klubben frem mod nytår, er fra Østerild og har i sine unge år spillet fodbold i IF Nordthy. Nu er han tilbage i en anden del af Nordjylland for at etablere sig som seniorspiller.

- Jeg vil gerne spille noget seniorfodbold. Det kunne jeg ikke i Midtjylland lige nu. Der er stor forskel på 1. division og U19-ligaen, så jeg håber på at få noget hår på brystet og få noget mere mod i mit spil, fortæller Victor Bak Jensen.

Han har allerede sine første superligaminutter på cv'et, eftersom han spillede en halvleg for FC Midtjylland i landets bedste række tilbage i maj. Men en uheldig tid har gjort, at der er langt til førsteholdet hos topholdet og yderligere spilletid i Superligaen. Derfor måtte han en tur på udlån.

- Der er bare rigtig mange gode spillere i Midtjylland, og der er stor konkurrence. Derfor var det rette valg at tage til Hobro og blive bedre på den måde. De seneste sæsoner har jeg været ret ramt af skader og har ikke spillet så mange kampe kontinuerligt, så nu vil jeg gerne spille noget mere, fortæller forsvarsspilleren.

- Jeg har trænet med i Hobro nogle gange, og det er et rigtig fint niveau. Der kan jeg mærke, at det er seniorbold, og det er meget anderledes end U19. Det er nogle voksne mænd, som jeg står overfor, og her kan jeg blive en smule klogere fodboldmæssigt og lære at spille på nogle andre måder, tilføjer Victor Bak Jensen.

Der kan ske meget

I første omgang har Hobro fået en kort aftale med den 18-årige forsvarsspiller. Spilleren selv vil dog ikke udelukke, at fremtiden byder på andet end en retur til FC Midtjylland.

- Som det ser ud nu, skal jeg jo tilbage til jul, men man ved aldrig, hvordan situationen er til den tid, og hvordan det ser ud i Hobro. Der kan sagtens ske en masse, siger han.

Teknisk chef i Hobro IK, Lars Justesen, glæder sig desuden over at have knyttet endnu en ung og talentfuld spiller til sin trup. Her bliver han blandt andet forsvarskollega med klubbens egenudviklede stopper, jævnaldrende Frederik Dietz.

- Jeg er rigtig glad for tilgangen af Victor. Han er en dygtig, ung forsvarsspiller, der går op i at forsvare med liv og sjæl. Samtidig kommer han med en masse power og fart, der også kan bidrage til vores offensiv. Vi ser frem til at have Victor til rådighed og på denne måde bidrage til hans fortsatte udvikling, siger Justesen.

Fra talentfuld familie

Selvom Victor Bak Jensen er thybo, så har han en hel del FC Midtjylland i blodet. Han har nemlig været tilknyttet klubben i mere eller mindre grad, siden han var U12-spiller og første gang trænede med i det store ungdomsakademi.

Siden blev han reelt tilknyttet akademiet og flyttede i den forbindelse sydpå for at forfølge drømmen om at blive professionel fodboldspiller.

- Mine forældre sagde først nej, fordi køreturen var for lang, men siden blev jeg gammel nok til at kunne flytte derned, så jeg har været dernede i meget af mit liv, fortæller Victor Bak Jensen.

Talentfuld er han ikke ene om at være i familien Bak Jensen. Søsteren Louise Bak Jensen er nemlig målvogter i ligahåndboldklubben Aarhus United og har ligeledes tilbragt en del tid på Herning-egnen. Her var hun nemlig tilknyttet Herning-Ikast som teenager, inden hun i fjor drog mod Aarhus.

- I vores familie har vi altid bare skullet gøre det, som vi har lyst til. Vi dyrker vores sport, fordi vi har lyst til det, og så kan vi selvfølgelig stikke lidt til hinanden, når det går godt som skidt. Det er altid svært at rose hinanden, når man er søskende jo, siger Victor Bak om sin ældre søster.

Den fodboldspillende af de to Bak Jensen-søskende kan få debut for Hobro IK på onsdag, når mandskabet på udebane møder Hvidovre i 1. division.