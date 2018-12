Tamme Vendsyssel nedlagt af varm OB-angriber

FODBOLD: Vendsyssel FF var lørdag på en svær opgave mod formstærke OB i Odense, og Jens Berthel Akous tropper var ikke i nærheden af at skrive et fodboldeventyr foran de 4246 tilskuere.

Fynboerne forlængede sejrsstimen med 2-0 på Nature Energy Park. Begge scoringer blev sat ind af angriberen Bashkim Kadrii. Ét i hver halvleg.

Vendsyssel FF kom ellers stærkt ud til kampen og fremtvang tre hjørnespark i de første fire minutter, men det var falsk alarm. I resten af kampen havde de nordjyske gæster mere end ualmindeligt svært ved true OB og skabe chancer.

Foto: Henrik Bo

1-0-målet faldt i det 18. minut, da Ryan Laursen fik lov at spadsere gennem i højre side, og hans hårde flade indlæg kunne Bashkim Kadrii fornemt støde i nettet. Ellers kom fynboerne trods stor dominans på bolden ikke til de vilde chancer i de første 45 minutter.

Et langskud fra Benjamin Lund, der gik en meters penge forbi, var eneste trussel fra Vendsyssel i resten af første havleg, og straks efter pausen satte OB yderligere tryk på. Målmand Nicolai Flø måtte i to omgange hive store redninger op for at forhindre 2-0. Først på Nicklas Helenius og siden på Bashkim Kadrii.

Sidstnævnte fik dog prikket yderligere en pind ind i Vendsyssel-rusen. I det 67. minut fik han unødvendigt megen plads foran feltet til at sparke bolden fladt ind bag Flø.

Indskiftede Miroslav Slavov i aktion - uden held. Foto: Henrik Bo

En løs chance til indskiftede Miroslav Slavov i det 78. minut, som han i øvrigt ikke fik 100 procent ram på, var reelt eneste bud på en reducering fra et tamt Vendsyssel-hold.

I stedet formåede indskiftede Kamil Vacek hos OB at brænde en gigantisk chance i slutfasen, som Alexander Juel Andersen heroisk kastede sig ned og blokerede med hovedet.

Dermed hænger vendelboerne fast som tredjesidst i Superligaen - ét point bedre end bundproppen Hobro IK, der søndag gæster Brøndby.