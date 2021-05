Teamejerens søn var som en galophest på legendarisk racerbane

SPA:Den nordjyske racerkører Anders Fjordbach var som en galophest i startboksen, da VM-serien for sportsvogne lørdag blev indledt med seks timers-løbet på den legendariske belgiske racerbane Spa-Francorchamps.

Med ham bag rattet nærmest fløj LMP2-raceren fra High Class Racing fra start og avancerede hurtigt syv pladser fra en beskeden startplacering som nr. 16 i det samlede felt - og næstsidst blandt de 14 startende i LMP2-klassen efter en skuffende kvalifikation, hvor det ambitiøse Vodskov-baserede motorsportshold tydeligt manglede fart på langsiderne.

Derfor skiftede det nordjyske team motor før lørdagens løb, og noget tydede på, at det løste problemet med den manglende speed.

På den lange bane var den nordjyske bil dog ikke i stand til at blande sig i kampen forrest i feltet, men løbet gav teamet vigtige erfaring at arbejde videre med i VM-serien, hvor holdet har et erklæret mål om at vinde ProAm-mesterskabet.

Da 30-årige Anders Fjordbach, søn af teamejer Søren Fjordbach, efter halvanden time afleverede bilen til Dennis Andersen, lå den rødhvide danske racer nr. otte blandt de 14 LMP2-racere - og nr. 11 samlet blandt de i alt 33 startende biler.

Efter knap en uge med tests, træning og kvalifikation blev det lørdag alvor for den rødhvide High Class-racer i VM-serien. Foto: Chris Vermeulen/High Class Racing

Rutinerede Dennis Andersen sad omtrent lige så længe bag rattet som Anders Fjordbach, før han efter sine to stints overlod sædet til veteranen Jan Magnussen, som dermed gjorde comeback til racing i en prototype efter mange år med amerikanske Corvette som arbejdsgiver i GT-klassen.

Da Jan Magnussen overtog rattet, var High Class-raceren faldet yderligere to pladser tilbage til en samlet 13. plads - og nr. 10 i LMP2-klassen. Men den 47-årige veteran demonstrerede, at han langt fra er rusten på en racerbane.

Han formåede at avancere en enkelt placering, før han efter godt halvanden time overlod det til Anders Fjordbach også at køre bilen i mål.

Han demonstrerede i de sidste 90 minutter af løbet igen, at han befinder sig godt i High Class-raceren. Anders Fjordbach formåede ikke blot at køre halvandet sekund hurtigere end Jan Magnussens bedste omgang - han avancerede også yderligere en placering, så slutfacit over målstregen var en 9. plads blandt de 14 startende i LMP2-klassen - og en 12. plads i det samlede felt.

I ProAm-regnskabet i LMP2-klassen rakte placeringen til en 4. plads - overgået af Racing Team Nederland, Realteam Racing og Dragonspeed USA.

Samlet vinder på Spa blev Toyota Gazoos hypercar med nummer 8 på siden.