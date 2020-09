Teenager er klar til at tage over efter afgået profil i Mors-Thy

HÅNDBOLD:For første gang i et halvt år er der point på spil for Mors-Thy Håndbold, når en ny sæson i Primo Tours Ligaen lørdag skydes i gang med en hjemmekamp mod TMS Ringsted.

Og de to point skulle gerne blive på Mors efter dagens strabadser i Sparekassen Thy Arena mod de nyoprykkede sjællændere.

- Jeg synes, at det er en kamp, vi skal vinde, som Mads Hoxer Hangaard konstaterer.

Den 19-årige højre back har noget at have selvtilliden i, efter at han selv bidrog med otte mål i sidste weekends stensikre pokalsejr over Nordsjælland Håndbold.

- Det var en rigtig god start, og det var jeg selvfølgelig rigtig glad for. Nu håber jeg bare, at jeg kan holde niveauet, siger han.

Den unge højre back gjorde allerede opmærksom på sig selv med flere gode præstationer i sidste sæson, men nu kan han formentlig se frem til endnu mere ansvar.

Svenske Marcus Dahlin har i mange år siddet tungt på højrebacken i Mors-Thy, men han er skiftet til SønderjyskE, så nu er det Mads Hoxer Hangaard og Jonas Gade, der skal konkurrere om spilletiden på positionen.

- På sigt er det mit mål, at jeg skal have en ligeså stor rolle på holdet, som Dahlin har haft. Det er mit mål, at det skal ske, inden den kontrakt, jeg har nu, udløber, men vi må se, hvordan det går. Jeg vil bare rigtig gerne spille håndbold, siger Mads Hoxer Hangaard, der i slutningen af 2019 skrev under på en kontraktforlængelse frem til sommeren 2023.

Han og holdkammeraterne var i sidste sæson godt på vej mod at sikre en plads i slutspillet, da håndboldsæsonen blev bremset af coronavirus, så det er et sultent Mors-Thy-hold, der indtager halgulvet i Nykøbing i eftermiddag.

- Jeg tror, at man i denne sæson kommer til at se et Mors-Thy-hold, der virkelig hungrer efter at komme i slutspillet og vil gøre alt for det, for vi føler jo lidt, at det blev taget fra os i sidste sæson, siger Mads Hoxer Hangaard.

Opgøret mod TMS Ringsted fløjtes i gang 15.30.