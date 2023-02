Teenager fra Thy er blevet holdkammerat med danske stjerner i tysk storklub

BERLIN: Der er stor forskel på byerne Thisted og Berlin. Også på håndboldbanen. For blot 17-årige Silas Overby oplever han netop nu begge dele.

Den unge håndboldspiller har nemlig lavet et flot skifte til den tyske storklub Füchse Berlin, som lige nu topper i Bundesligaen foran Kiel.

Skiftet gik igennem 2. februar, og efterfølgende har Silas Overby ikke ligget på den lade side.

Allerede tirsdag aften fik han debut, da hans klub mødte ukrainske HC Motor Zaporizhzhia i EHF European League, der tidligere var kendt som EHF Cuppen.

Her blev det til et enkelt mål for Silas Overby, som gør sig i bagkæden – primært på venstre back.

Silas Overby har tidligere spillet for både Thisted IK og HF Mors, men det blev aldrig til en rolle i ligaklubben Mors-Thy, før han altså nu slår sine folder i verdens stærkeste håndboldliga.

I Füchse Berlin er han blevet holdkammerat med flere danskere, da den tyske klub i forvejen har Mathias Gidsel, Hans Lindberg, Lasse Andersson og Jacob Holm i truppen.