Tekniske fejl og brændte chancer kostede Vendsyssel Håndbold sejren

HÅNDBOLD: Vendsyssel Håndbold tabte sæsonens anden kamp med 20-17, da holdet mødte AGF på udebane.

Gennem hele kampen var det et Vendsyssel-hold, der var bagud, og derfor kæmpede truppen for at komme tilbage, hvilket ikke lykkedes på et eneste tidspunkt. Dog var vendelboerne ikke længere væk end nogle og tre mål gennem hele opgøret. Desværre kostede mange tekniske fejl holdet, og derfor løb AGF med sejren i sidste ende.

Cheftræner Olivera Kecman var ikke synderligt tilfreds, men hun ser fremad.

- Vi var bagud fra starten, og vi brænder mange chancer. Vi scorer 17 mål og to af dem scorede vores målmand, når man kun scorer 15 mål, så er det svært at vinde, konstater hun.

Hendes fokus ligger dog allerede på klubbens næste kamp.

- Der er ikke andet at gøre end at kæmpe videre og kigge indad, for når vi rammer vores niveau er vi dygtige, pointer hun.