Test din AaB-viden før forårspremiere: Er du ekspert?

AALBORG:Fredag aften klokken 19 går det løs for AaB's superliga i et forår, hvor der kun står én ting på dagsordenen: Overlevelse i landets bedste fodboldrække!

Som opvarmning har vi lavet en AaB-quiz, så du kan teste, hvor meget du egentlig ved om "hele Nordjyllands hold".

For at komme i mål med otte rigtige ud af otte i quizzen, kræver det, at du dels har tjek på den aktuelle situation og navnegalleri hos aalborgenserne - men også, at du har styr på sæsonen 2010/2011, hvor AaB senest var ved at rykke ud af Superligaen.