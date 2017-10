TFC-anfører: En mini-genopstandelse

FODBOLD: Thisted FC var tre minutter plus tillægstid fra at tage den tredje af tre mulige sejre over en nedrykker fra Alka Superligaen i efterårets 1. division.

En straffesparksscoring sørgede for, TFC måtte nøjes med 2-2 mod Viborg FF.

- Jeg er superærgerlig over, vi ikke fik tre point, når nu det var så sent, de scorede. Det er lidt bittert, siger TFC-anfører Allan Høvenhoff.

Han bider dog mærke i, TFC oppede sig gevaldig sammenlignet med de sidste to kampe.

- Det var skønt at se, at vi er tilbage, som vi kender os selv. Det er bestemt noget, vi skal have med i alle kampe. Vi var tæt på tre point på en meget, meget svær udebane, siger Allan Høvenhoff.

Først hev TFC 2-2 hjem mod medoprykkerne fra Brabrand IF, der inden da ikke havde vundet i ni divisionskampe. Herefter tabte thyboerne for første gang i ni runder i NordicBet Ligaen, da Nykøbing FC hentede 1-0 på Sparekassen Thy Arena.

Sidst mod Nykøbing FC var energiniveauet og indsatsen i duellerne noget af det, thyboerne var mest utilfredse med ved nederlaget.

Mod Viborg lykkedes TFC med at vinde duellerne og være over nedfaldsboldene.

- Jeg synes, det var en mini-genopstandelse. Det er fedt, vi kan lægge så meget energi i kampene. Det viser bare, vi skal gøre alt for at få fordele i kampene. Sådan bliver det også næste gang mod Skive, siger Allan Høvenhoff.

Bundproppen fra Skive IK ligger efter 15 runder 18 point efter Thisted FC på andenpladsen i NordicBet Ligaen. TFC nu har øget afstanden til nedrykningsstregen til 16 point.