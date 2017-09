TFC-anfører: Ingen intention om at stoppe stimen

FODBOLD: Pointsnittet per kamp overstiger to, og Thisted FC har startet en sejrsstime. Oprykkerne indtager derfor 1. divisions andenplads, og hvis TFC vinder næste weekend, overtager de topplaceringen fra Vejle Boldklub.

- Vi må bare nyde det, for det er sådan noget her, man på et tidspunkt kommer til at savne, når man ikke spiller fodbold længere, siger TFC’s anfører, Allan Høvenhoff.

Midtbanemanden roser holdkammeraterne for at forbedre defensiven, for i de sidste tre runder har TFC sammenlagt indkasseret et mål. Det faldt søndag, da oprykkerne vandt 2-1 ude mod Nykøbing FC.

Med udesejren har oprykkerne hentet tre sejre i træk, mens de endnu ikke har tabt i fem udekampe, hvilket rækker til at være NordicBet Ligaens bedste udehold.

- Jeg har ingen intention om at stoppe stimen. Vi går ud at spille vores chance. Der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at gå ned i kadence. Der er sindssygt mange spillere, som byder sig til - ikke kun de 11 i startopstillingen, siger Allan Høvenhoff.

De tre sejre på stribe faldt mod HB Køge, Fremad Amager og senest altså Nykøbing FC. Fælles for kampene er, at TFC hurtigt kom foran, men at modstanderen i store perioder af kampene sad på bolden.

- Nu har jeg godt nok hørt, at nogen siger, vi har været heldige de sidste par kampe. Men vi har scoret seks mål og lukket et ind. Det kan ikke blive ved med at være held, siger Allan Høvenhoff.