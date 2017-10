TFC-anfører om stime: Fed historie

FODBOLD: Stimen uden nederlag så søndag ud til at blive stoppet, da Thisted FC tog imod medoprykkerne fra Brabrand IF.

Men med et comeback i søndagens opgør sikrede thyboerne, at stimen som ubesejret rundede otte kampe. 2-2 endte opgøret.

I slutningen af hjemmekampen bragede thyboerne igennem og var to stolpeskud og to annullerede mål fra at vinde 3-2.

- Det kunne ikke passe, vi ikke kunne score mod Brabrand, og det viste vi også. Vi blev ved at tro på det. Efter 68 minutter var vi bagud 2-0, og ingenting havde fungeret for os. Så kom vi alligevel tilbage. Det fortæller om et hold med tro på tingene. Vi bliver ved ind til sidste sekund, siger Thisted FC’s anfører, Allan Høvenhoff.

Midtbanemotoren glæder sig over holdets ubesejrede stime.

- Det er skønt. Jeg er sindssygt glad for det. Og gutterne er også sindssygt glade for det. Det er en fed historie, vi har gang i, siger anføreren.

Oprykkernes pointform har skabt et hul på 18 point ned til den nedrykningsstreg, thyboerne skeler til.

Men pointformen har også sendt thyboerne op på førstepladsen i 1. division. Og faktisk øgede thyboerne søndag afstanden i toppen, selvom de delte med Brabrand. Vejle Boldklub tabte nemlig, så nu er afstanden tre point, mens Vejle har en kamp i hånden.

- Jeg hører det godt, når de siger over højtaleren, Vejle er bagud, og så griner jeg lidt af det. Men det er ikke noget, vi tænker på. Det er det virkelig ikke, siger Allan Høvenhoff med et smil.