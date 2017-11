TFC-back: En arbejdssejr

FODBOLD: Thisted FC forbedrede søndag hjemmebanestatistikken, da thyboerne hentede sæsonens tredje hjemmesejr i otte forsøg.

Søndag sejrede TFC med 2-1 hjemme mod agterlanternen i 1. division, Skive IK.

Skibonitterne bragte sig på 1-0 efter godt syv minutters spil, men det betød mindre for thyboerne, der hurtigt svarede igen med to mål i første halvlegs første halvdel.

- Vi kæmpede røven ud af bukserne. Vi ville gerne ud i anden halvleg at score det mål, der kunne punktere kampen. Det fik vi ikke, og så synes jeg, vi arbejdede sejren hjem til punkt og prikke, siger thyboernes Glenn Rask.

Thisted FC’s højre wingback roser oprykkerholdet for at kunne forsvare sejren hjem, selvom banen på Sparekassen Thy Arena lagde op til en type kamp, der kunne have givet Skive visse fordele.

- Vi er nogle centimeter lavere end Skive, så det betød meget, vi kunne holde dem væk i luftduellerne alligevel, når nu banerne ikke indbyder til så meget poleret fodbold, siger han.

Foruden evnen til at tage duellerne fremhæver Thisted FC’s nummer 10 thyboernes fysiske form på den tunge bane.

- Jeg er sikker på, vi er i bedre form end Skive. Det gjorde, vi forsvarede den hjem til sidst. Samtidig var vi kolde og kyniske og lossede bolden væk, siger Glenn Rask.

Han og holdkammeraterne kan glæde sig over, at TFC’s oprykkere med sejren over Skive fastholder andenpladsen i NordicBet Ligaen.