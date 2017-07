TFC choksejrede over storfavoritter

THISTED: Kampen var udråbt som David mod Goliath. Men Thisted FC skulle hurtigt vise endnu engang at bevise, at intet er umuligt, da de tog alle tre point i søndagens hjemmekamp mod superliga-nedrykkerne fra Viborg FF.

I første halvleg var det da umiddelbart heller ikke til at se, at der før sommerpausen var to rækker til forskel på de to hold.

Spillet bølgede frem og tilbage fra kampens start, uden at nogen af holdene for alvor blev farlige. Første chance tilfaldt Thisted, da Mikkel Agger efter 11 minutter sendte et giftigt hug lige udenfor feltet mod det fjerneste hjørne, der dog blev afværget af en Viborg-spiller.

Målmændene kom generelt ikke på særligt hårdt arbejde i kampens start, og vi skulle helt frem til kampens 23. minut, før Viborgs Jonas Kamper testede Kevin Mendoza i Thisted-målet.

En dukkert inden pausen

Det blev først rigtigt farligt, da Kevin Mendoza efter 37 minutter var lige ved at sende en returbold ud til Morten Beck, der få meter fra bolden dog skvattede på banen.

Lige som man troede, at Thisted FC fortjent ville kunne gå til pause med stillingen 0-0, blev Viborg mere end bare farlige. Efter 41 minutter ekspederede Morten Beck bolden ind bag TFC-målet, og storfavoritterne fra Viborg kunne dermed gå til pause med en 1-0-føring.

TFC i vildt comeback

Efter pausen stod der Viborg på langt det meste. Især i anden halvlegs start lagde favoritterne et højt pres. Det var dog thyboerne, der kom til den første store chance efter 55 minutter, da et indlæg lidt tilfældigt landede for fødderne af Glenn Rask, der fra kanten af feltet dog sendte bolden lige i favnen på Viborgs målmand.

Thyboerne blev aldrig rigtigt farlige på deres få muligheder i anden halvlegs start, og i stedet var Viborg tæt på at udbygge deres føring, da Jonas Kamper efter 69 minutter med et hug udenfor feltet ramte stolpen.

Kampen skulle dog hurtigt skifte karakter. Få minutter senere var den indskiftede debutant Charlie Machell tæt på at udligne, men han kiksede afslutningen foran et ellers frit Viborg-mål.

Thisted overtog initiativet, og i det 77. minut blev ærgrelsen vekslet til jubel, da Jeff Mensah gjorde det onde mod sine tidligere holdkammerater og udlignede til 1-1.

Thisted var nu på vej mod sensationen og et enkelt point med storfavoritterne, men thyboerne ville mere end det.

Efter 87 minutter kom Mikkel Agger fri i i højre side, og kronede en flot kamp ved køligt at sende bolden i Viborgs mål til slutresultatet 2-1.