TFC delte i topkamp

FODBOLD: Thisted FC hentede søndag et point mod superliganedrykkerne fra Viborg FF. 2-2 endte opgøret.

1. divisionskampen antændte fra første fløjt, og efter seks minutter sparkede Pierre Larsen Viborgs nedrykkere fra Alka Superligaen i front med 1-0.

Den udlejede angriber fra FC Helsingør drev bolden frem, trak forbi Laus Nielsen i TFC’s højre forsvarsside med et kort træk imellem forsvarsspillerens ben, inden han med det, der lignede en stiv tå, sendte kuglen forbi Kevin Mendoza i TFC-buret.

Den svære start afskrækkede dog ikke thyboernes udehold. For stadionuret havde kun lige rundet otte minutters spil, da thyboernes farlige angrebsduo var på spil.

NordicBet Ligaens enlige topscorer, Mikkel Agger, modtog Jeff Mensahs aflevering på højre kant af straffesparksfeltet.

Første gang sendte han en flad bold mellem Viborgs forsvar og Viborg-keeper Walter Vitala. Tæt under mål kunne angrebskollega Sonny Jakobsen så smække bolden i kassen med en inderside-afslutning. 1-1.

Herefter bød kampen på flere halve og hele chancer i begge ender. Bedste mulighed tilfaldt Mikkel Agger, da han i halvlegens sidste minut kom igennem tæt under mål.

Men finske Vitala gjorde vinklen tilpas svær, til at topscoreren sparkede lige på Viborg-målmanden. Foran kom TFC så i begyndelsen af anden halvleg i stedet.

Midtbaneankeret Asger Bust bragede det blå-hvide udehold på 2-1. 10 meter uden for feltet knaldede han til en hoppende bold, som strøg mod kassen, og via den ene opstander røg over stregen.

Herefter styrede TFC opgøret, indtil der resterede omkring et kvarters spil. Viborg begyndte at hælde bolde i feltet, og det gav pote med tre minutter igen af den ordinære spilletid.

Først ramte viborgenserne overliggeren, og i sekunderne efter begik Mikkel Taiki Pedersen så straffespark. Fra pletten eksekverede Christian Sivebæk sikkert.

Med det uafgjorte resultat beholder TFC andenpladsen i rækken, mens Vejle B stikker en smule af på førstepladsen.