TFC delte med divisionsrival

FODBOLD: Thisted FC delte i porten med 1. divisions agterlanter, Skive IK, da de to mandskaber lørdag duellerede i en træningskamp. Begge holds startende anførere kom på tavlen i kampens første 45 minutter. Målene sørgede for slutresultatet, 1-1. Først var det den tidligere TFC’er Mathias Pedersen, som sparkede Skive foran efter syv minutters spil på Skives kunstgræs.

Midtbanekreatøren var først over en bold, som røg tilbage i feltet. Fra sin plads ved straffesparkspletten ekspederede han bolden fladt i mål, for selvom Thisted-målmand Kevin Mendoza kastede sig, kunne han ikke nå sparket nede ved stolperoden.

Efter en halv times spille ville TFC-anfører Allan Høvenhoff, der tidligere i karrieren gjorde sig i Skive, ikke stå tilbage for sin anførerkollega Mathias Pedersen. Høvenhoff bankede til bolden fra sin position fem meter uden for Skive straffesparksfelt. Med et hårdt vristspark knaldede han kuglen i nettet tæt på målmandens venstre målhjørne.

Til anden halvleg skiftede thyboerne stort set hele holdet. Og med tunge ben fra en hård træningsuge i baghovedet godkender thyboernes cheftræner, Joakim Mattsson, indsatsen fra TFC, der havde flere prøvespillere med i kampen.

- Jeg er glad for, vi spillede 70 gode minutter, hvor vi var gode med bolden og dominerede, siger Joakim Mattsson.

I testkampen fokuserede thyboerne især på at lægge et højt pres, mens cheftræneren også så tegn på, at thyboerne stod solidt i forsvaret i de perioder af første halvleg, hvor lørdagens udehold overlod initiativet til skibonitterne.