TFC erstatter Lauritsen

FODBOLD: Mads bliver til Matej i Thisted FC. Onsdag solgte thyboerne Mads Lauritsen til duksen i 1. division, Vejle Boldklub. Sent onsdag aften offentliggjorde oprykkerne til NordicBet Ligaen så, at de har skrevet kontrakt med slovakiske Matej Podstavek.

Den 26-årige midterforsvarer har tidligere spillet i den bedste tjekkiske række og i 1. division. Her rundede han 41 divisionskampe med FC Fredericia på 1,5 år, inden han i december 2016 drog til libanesiske Al-Ansar SC.

Efter ni måneder væk fra dansk fodbold vender den høje midterforsvarer så tilbage til dansk fodbold og NordicBet Ligaen.

- Jeg har spillet i den danske 1. Division tidligere, men min vurdering er, at det er blevet en bedre række, og jeg glæder mig til at komme tilbage til rækken. Jeg kender ikke Thisted FC så godt, men jeg glæder mig til at lære holdet og klubben at kende, siger midterforsvareren til Thisted FC’s hjemmeside.

Joakim Mattsson glæder sig over, han har fået en spiller, som på spidskompetencer og rent fysisk i bogstaveligste forstand kan måle sig med Mads Lauritsen, da de begge rager omtrent 195 centimeter i vejret.

- Han er god på hovedstød, en god duelspiller, og har samtidig en god højrefod. Det er ikke Mads, men en god erstatning for Mads, siger Joakim Mattsson til NORDJYSKE.

Matej Podstavek får i første omgang en aftale frem til udgangen af 2017, men kontrakten indeholder en option på en forlængelse frem til udgangen af sæsonen.