TFC forventer åben topkamp

FODBOLD: Nummer to mod nummer tre i 1. division brager mandag aften sammen i et rent nordjysk opgør. Sæsonens store overraskelse fra Thisted FC gæster Vendsyssel FF.

Sidst de to hold mødtes i NordicBet Ligaen, dominerede TFC anden halvleg og skabte chancer nok til at runde 10 mål. Alligevel løb thyboerne ind i et nederlag på 2-1.

Siden da har vendelboerne skiftet ud i besætningen, men derfor kan man alligevel godt forvente en kamp, der igen får fart over feltet.

For ingen af de to hold har ændret alverden på spillestilen.

Den delte TFC-topscorer Mikkel Agger ser muligheder for, at thyboerne igen kan ramme hjørringenserne ved at bryde bolden højt og at få retvendte løb mod vendelboernes mål.

- Der er ingen tvivl om, at vi vil forsøge at få samme kampbillede som sidst. Vi ved godt, det måske ikke bliver lige sådan, men kan vi bare gøre dem lidt nervøse for, vi kan skabe mange chancer, er det en fordel, siger Mikkel Agger.

Både han og Joakim Mattsson spår en hård kamp, hvor TFC har deres muligheder. For vendelboerne giver plads, fordi de satser så offensivt, som det er tilfældet, mener Joakim Mattsson.

- Jeg tror, at Vendssyssels stil med at de gerne vil angribe og ikke tænke så meget på, at de også skal forsvare, passer godt til os. De har valgt en stil, som jeg noterer mig, er frisk fremad banen, siger Joakim Mattsson.

Han fremhæver desuden defensive dødbolde som et af Vendsyssels svage punkter.