TFC hev point i topkamp

FODBOLD: Topkampen i 1. division endte søndag uden vinder. Oprykkerne på andenpladsen fra Thisted FC hev 1-1 hjem mod Vejle Boldklubs divisionsduks, da vejlenserne gæstede Thy. Mikkel Agger sørgede for det ene point til thyboerne, da målræven i anden halvleg udlignede vejlensernes føringsmål.

Kampens første store chance tilfaldt duksen fra Vejle, da de efter knap otte minutter kom fri i feltet.

En flad pasning på tværs af feltet sendte Vejles Arbnor Mucolli helt fri, men han kiksede sit skud, så kuglen hoppede forbi.

Og så var det pludselig TFC’s tur til at presse på. Først sled Glenn Rask sig fri og skød lige på Vejles keeper, Pavol Bajza, inden Mikkel Agger måtte se samme målmand gribe et højt skud i to omgange.

Herefter bølgede kampen frem og tilbage, men tilskuerne skulle vente på en dødbold for at det scoringsmæssige dødvande blev brudt.

Sidste sæsons enlige topscorer i 1. division, Vejles Dominic Vinicius, snittede et frisparksindlæg i kassen.

To meter fra stregen blev han fri og ramte et frisparksindlæg fra højre med hovedet, og så var det umuligt for Kevin Mendoza i Thisted-målet at gøre fra eller til.

To minutter senere burde gæsterne så have gjort et til 2-0, men efter et gennemspillet angreb blev kuglen sparket langt over mål.

1-0 til gæsterne holdt til pausefløjt. Efter sidebyttet forsøgte thyboerne så at kæmpe sig tilbage på pointkurs. Inde i anden halvleg kom tilbagevendte Jeff Mensah to gange fri til skud, men begge gange endte det uden scoring.

I stedet blev det thyboernes sæsontopscorer Mikkel Agger, som sendte TFC tilbage i opgøret efter godt en times spil. Mikkel Agger modtog bolden på kanten af feltet, trak i andet forsøg forbi sin oppasser og ind i feltet, inden han hamrede kuglen i modsatte sidenet med venstre.

Vejlenserne kom tæt på sejren i overtiden, men et indlæg blev rettet snert forbi, og så sluttede kampen 1-1. Med søndagens pointdeling står TFC dermed som ubesejrede i de sidste fem kampe i NordicBet Ligaen. Med det ene point forsvarer TFC andenpladsen.